El Banc Sabadell va comunicar ahir als representants dels treballadors que engega un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per ajustar la plantilla de l’entitat, en el qual vol prioritzar les baixes incentivades i les prejubilacions.

L’entitat bancària, que també va informar de la seva intenció a la plantilla després de reunir-se amb els sindicats, no va concretar el volum de treballadors que podrien sortir, dada que es podria facilitar en la propera reunió amb els sindicats, previst per a aquest dijous, segons van indicar fonts properes al banc.

La voluntat del banc és que l’ERO es basi en prejubilacions i baixes incentivades, tot i que no es descarten els acomiadaments si no s’arriba a les xifres de sortides que plantegi la direcció.

La reestructuració es durà a terme en compliment del pla estratègic de Banc Sabadell aprovat el maig passat per adaptar l’entitat al nou escenari econòmic i abordar els reptes de la digitalització, que preveu un objectiu d’estalvi de 100 milions d’euros en els costos recurrents.

Si es pren com a referència l’últim ajust de plantilla al banc, en el qual les 1.800 baixes van permetre un estalvi d’uns 141 milions, es podria estimar el nombre de sortides de l’ERO que s’acaba de plantejar en una mica més de 1.200 empleats.

L’entitat bancària preveu tancar la nova reestructuració de personal els mesos que queden abans d’acabar l’any perquè estiguin executats a principis del 2022.

L’ERO anirà acompanyat d’un pla de recol·locació per ajudar els empleats afectats a buscar un altre lloc de treball.

En un comunicat, el sindicat CCOO va avançar: «No ho posarem fàcil», i va assegurar que no concorren causes econòmiques, tècniques, productives ni organitzatives per presentar aquest ERO, per la qual cosa rebutja un «ERO traumàtic».

L’organització sindical va apuntar que el procediment d’acomiadament col·lectiu també inclou la mobilitat geogràfica i la modificació substancial de les condicions de treball, i afectarà «la totalitat dels centres de treball de l’empresa».