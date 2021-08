La compravenda d’habitatges ha crescut el 5,5% a Catalunya en el segon trimestre respecte als tres mesos anteriors, fins a 22.062 operacions, segons l’Estadística Registral Immobiliària del Col·legi de Registradors. La majoria d’operacions (18.593) han estat d’habitatges de segona mà, amb un creixement del 8,3%, mentre que l’obra nova (3.469) ha caigut el 7,1%. El preu ha augmentat el 2,1% en aquest període, fins a 2.268 euros per metre quadrat. Catalunya és una de les comunitats amb un preu més elevat, darrere de Madrid (2.820 euros per metre quadrat), País Basc (2.781 euros per metre quadrat) i Balears (2.731 euros per metre quadrat).

Al conjunt de l’Estat, el nombre d’habitatges inscrits al Registre de la Propietat entre l’abril i el juny ha arribat a 137.204 compravendes, el 6,2% més respecte al trimestre anterior.

El preu ha augmentat l’1,5% el segon trimestre, fins a 1.807 euros per metre quadrat, per un repunt en l’habitatge de segona mà (3,2%). Per la seva banda, el preu de l’obra nova ha caigut el 2,1%.

El segon trimestre també s’ha observat una recuperació de la compra d’habitatges per part d’estrangers a l’Estat, amb un creixement del pes d’aquest mercat fins al 10% del total inscrit. El manteniment de les restriccions de mobilitat internacional encara mantenen nivells d’activitat inferiors a la quota del 12% registrada abans de la pandèmia.