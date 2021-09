La confiança del consumidor va baixar a l’agost a 91,6 punts, davant dels 91,9 punts del mes anterior, principalment per la caiguda de les expectatives en un context encara marcat per la crisi de la covid.

L’empitjorament de la confiança del consumidor per segon mes consecutiu es deu a la caiguda de 5,1 punts de l’indicador d’expectatives, fins a 105,2 punts, segons va informar el Centre de Recerques Sociològiques (CIS).

Aquesta reculada es deu a la caiguda en la valoració de l’evolució de l’economia en el futur immediat, del futur del mercat de treball i de la futura evolució de la situació de les llars. En concret, la valoració de l’evolució de l’economia en el futur immediat se situa en 102,9 punts, i disminueix 5,8 punts respecte al juliol, mentre que la valoració del futur del mercat de treball assoleix l’agost 101,7 punts, i perd 7,9 punts respecte al mes anterior, i la futura evolució de la situació de les llars queda pràcticament igual, amb un lleuger descens d’1,5 punts, i arriba a 111,1 punts l’agost.

Per contra, la valoració de la situació actual millora 4,3 punts respecte al juliol, fins als 77,9 punts. Aquest increment de l’índex es deu a l’evolució de tres factors: la valoració de la situació econòmica actual puja 8,4 punts respecte al mes anterior, la valoració del mercat de treball augmenta 7,1 punts respecte al juliol i en el cas de la valoració de la situació de les llars hi ha una pèrdua de 2,6 punts en l’últim mes.

Segons detalla el CIS, en el cas de les valoracions de la situació econòmica i del mercat de treball són les millors obtingudes des del tercer trimestre del 2019.

D’altra banda, en termes mensuals, s’observa un descens en les expectatives d’estalvi que baixen 1,3 punts i també les expectatives sobre un futur augment dels tipus d’interès que es redueixen 0,8 punts respecte al mes anterior. També, els temors d’inflació augmenten 1,5 punts i les expectatives de consum es mantenen exactament igual que el juliol.

L’Índex de Confiança del Consumidor (ICC) recull mensualment l’avaluació de l’evolució recent i les expectatives dels consumidors espanyols sobre l’economia familiar i l’ocupació, per anticipar les seves decisions de consum. L’indicador recull valors d’entre 0 i 200, i per sobre de 100 la percepció es considera positiva i per sota, negativa.