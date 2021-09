El preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista s’ha situat avui, 1 de setembre, en 132,47 euros el megawatt hora, i d’aquesta manera aquest indicador bat el rècord històric per tercer dia consecutiu i supera en gairebé 2 euros el fixat per a dilluns (130,53 euros).

Segons les dades de l’operador del mercat OMIE, si es compara amb el que es va pagar el primer dimecres del mes de setembre del 2020, 44,20 euros/MWh, el preu majorista de l’electricitat, que a Espanya es fa servir per calcular la tarifa regulada, pràcticament es triplica.

La ministra portaveu i de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va defensar ahir les mesures que està impulsant el Govern espanyol i, en concret, la vicepresidenta tercera de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per abaratir el rebut de la llum, davant les crítiques dels seus socis de coalició d’Unides Podem, que fins i tot han arribat a animar la ciutadania a mobilitzar-se als carrers per exigir a l’Executiu unes mesures «valentes».

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu va argumentar que «governar és complicat» però és el que permet «actuar» i «transformar les realitats», mentre que «potser el senzill és la reivindicació», després de ser preguntada per aquestes crítiques dels morats i sobre si creu que el seu comportament està sent lleial.

Això sí, a la Moncloa són conscients de la complexitat de la qüestió i de la necessitat de fer més i millor pedagogia de les mesures que s’estan aplicant i, per això, s’han marcat com a objectiu millorar la seva comunicació sobre aquest tema, i que Ribera redobli els seus esforços perquè les iniciatives que s’estan posant en marxa siguin enteses per la ciutadania, segons fonts governamentals.

Les discrepàncies entre els socis de coalició sobre la qüestió, que durant tot l’estiu han anat aflorant es , van tornar a visibilitzar dilluns al Congrés.

Durant la compareixença de Ribera per informar sobre els preus de l’electricitat i la reforma del sistema elèctric, la vicepresidenta va tornar a rebutjar la proposta d’Unides Podem de fixar preus màxims o mínims al mercat majorista, la qual cosa no va agradar als morats.

A més, el portaveu d’Unides Podem, Pablo Echenique, va acusar la vicepresidenta Teresa Ribera d’alinear-se amb l’«oligopoli elèctric».