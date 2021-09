El preu de la llum continua disparat. Aquest dijous torna a batre rècords amb un preu de 140,23 euros per MWh, segons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). La franja més cara per fer servir els electrodomèstics serà de nou a deu de la nit i el període més barat serà de quatre a cinc de la tarda. Malgrat saber quines són les franges horàries on el preu del consum dels aparells de la llar és menor, per poder estalviar convé saber quins són els electrodomèstics que més encareixen la factura de la llum. Segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), són aquests:

Nevera: El rànquing l'encapçala la nevera. Suposa el 30,6% del consum d'electricitat de les nostres llars. Els frigorífics més eficients (classe A +++) consumeixen un 75% menys que els de classe D. Consell: mai introduir aliments calents i quan la obrim, aprofitar per posar-hi diversos aliments a la vegada. Televisor: És un dels aparells que més temps està encès. Suposa el 12,2% del consum total. Consell: evitar l'ús del 'stand by' i apagar-la per complet. Rentadora: Aquest electrodomèstic s'emporta el 11,8% del consum d'electricitat d'una casa. Consell: utilitzar programes curts i rentats en fred en la mesura del possible. Forn: Consumeix a l'hora entre 800 i 1.200 W depenent del model. Suposa el 8,3% del consum total. Consell: mantenir-lo net de greixos, no obrir-lo durant la cocció i aprofitar la calor residual. Ordinador: Imprescindible a les llars, consumeix el 7,4% de l'electricitat d'una casa. Consell: baixar la il·luminació de la pantalla, treure l'estalvi de pantalla i desconnectar els perifèrics. Rentaplats: Gasta uns 246 W a l'hora i consumeix el 6,1% de l'electricitat. Consell: utilitzar programes curts i de baixa temperatura, i carregar-lo al màxim. Assecadora: No és un electrodomèstic molt habitual a les cases. Consumeix el 3,3% de l'electricitat total. Consell: omplir-los al màxim, seleccionar un cicle determinat en funció del tipus de roba.

Aparells que segueixen consumint tot i estar apagats

Encara que no ho aparentin, hi ha aparells que, malgrat que es troben sense utilitzar o en 'stand by', suposen entre un 10% i un 20% de l'energia que hem d'abonar mensualment. Es tracta d'un dels principals 'forats' en la factura energètica que arriba cada mes a milers de llars catalanes. A continuació trobaràs un llistat dels electrodomèstics i dispositius que consumeixen més energia quan estan fora de servei.

Dispositiu de televisió per cable: Es tracta d'un dels aparells que més presència ha guanyat a la llar gràcies a l'impuls de les plataformes televisives alternatives a la programació tradicional. Mantenir-los encesos té un consum de 43 watts a l'hora.

Microones: La diferència fonamental rau en tenir tancada o oberta la porta de l'aparell. Si està apagat i té la porta oberta, la despesa creix fins als 25 watts per hora, pels quatre que consumeix amb la porta tancada i sense funcionament.

Ordinador d'escriptori: Cada vegada s'utilitza menys causa de l'auge de portàtils, mòbils i tauletes, però la veritat és que els ordinadors tradicionals estan en les nostres llars i consumeixen energia. I molta. Segons l'estudi de la Universitat de Berkeley, l'equip gasta 21 watts per hora en estat d'hibernació, arribant fins gairebé els 75 si queda encès amb la pantalla apagada.

Ordinador portàtil: Un altre dels aparells amb major ús de la casa. Si està endollat consumeix gairebé 10 watts a l'hora mentre que si queda en 'stand by' - apagat però endollat - són prop de 16 watts.

Televisió: L'arribada de televisors intel·ligents, dissenyats per a l'optimització d'energia, han contribuït a l'estalvi en el consum amb matisos. Les pantalles actuals LCD consumeixen menys. Però el model de projecció posterior, que encara està en moltes cases, pot gastar el doble.

Cafetera: És un altre dels aparells que ha guanyat més presència a les llars en els últims anys. El fet que, com el microones, estigui endollada tot el dia, provoca un increment en la factura, ja que gasta un watt a l'hora.

Consoles de videojocs: L'oci electrònic també té implicacions en la factura energètica. Les consoles gasten un watt per cada hora apagada. Si està en mode d'espera pot arribar fins als 25.

Carregador de mòbil: Aquest és un dels dispositius que menys consumeixen, però deixar-ho endollat un cop ja ha finalitzat la càrrega de la bateria del telèfon comporta una despesa innecessària d'energia.