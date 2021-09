L'atur a Catalunya torna a caure per sisè mes consecutiu arran de la temporada turística. El país va tancar l'agost amb 391.128 persones desocupades, el que suposa un descens de 17.186 aturats respecte al juliol. Això suposa una reducció del 4,2% en termes intermensuals, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social. Respecte al mateix període de l'any passat, el nombre d'aturats va reduir-se en 89.514, el que es tradueix en un descens del 18,6%. Cal destacar, però, que les dades no tenen en compte els treballadors afectats per un ERTO. Al conjunt de l'Estat, l'atur va reduir-se en 82.583 persones respecte al juliol (-2,4%) i en 468.899 treballadors en comparació amb l'any passat (-12,3%).

En termes absoluts, Catalunya va registrar la tercera caiguda més important a l'Estat pel que fa al nombre de persones desocupades. Durant l'agost, tan sols Andalusia (-32.102 aturats) i les Illes Canàries (-19.844 aturats) van assolir millors xifres. En termes percentuals, Catalunya ocupa la cinquena posició, sent les Balears (-8%), les Illes Canàries (-7,8%), Astúries (-5,4%) i l'Aragó (-5%) les que van més van reduir l'atur en termes intermensuals. Les excepcions van ser Castella i Lleó, Madrid, el País Valencià i el País Basc, on l'atur va incrementar-se respecte al juliol.

A Catalunya, destaca especialment el comportament de Barcelona, on el nombre de persones aturades es va reduir en 13.570, la xifra més alta de l'Estat en termes absoluts. Per contra, el nombre persones desocupades a ciutats com València o Madrid va créixer en 3.807 i 3.526, respectivament.

A l'agost, tots els sectors econòmics van presentar reduccions d'atur a Catalunya. L'activitat vinculada als serveis aglutina 287.052 desocupats a Catalunya, un 73,4% del total. No obstant això, el nombre d'aturats el sector es va reduir en 10.892 persones entre juliol i agost. Pel que fa a la indústria, la davallada va ser de 939 persones, mentre que a la construcció va ser de 836. Quant a l'agricultura, el sector va aconseguir reduir l'atur en 813 persones entre juliol i agost. La resta de persones que es van incorporar al mercat de treball (3.706) eren gent que abans no tenia feina.

La contractació, a la baixa

Malgrat la reducció de l'atur, la contractació a Catalunya a l'agost va caure. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, durant el vuitè mes de l'any es van signar 201.580 contractes, un 30,3% menys que el juliol (-87.718 en termes absoluts). En comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, però, es va registrar un increment del 35% (+52.310 en valors absoluts).

La majoria dels nous contractes signats a Catalunya durant l'agost –fins a un 88%- van ser temporals. En total se'n van formular 177.698, un 29,6% menys que el juliol, però un 34,9% més que l'agost de l'any passat. Pel que fa als contractes indefinits, a Catalunya se'n van signar 23.882, un 35,3% menys en termes intermensuals, però un 35,9% mes en termes interanuals.

Més dones a l'atur

Les diferències entre homes i dones als registres de l'atur continuen sent notables. El mes d'agost va tancar amb 225.777 dones aturades, una xifra superior als 165.351 homes desocupats. Entre els joves, en canvi, les dades s'igualen. Dins el col·lectiu format per menors de 25 anys es van registrar un total de 20.039 aturats, dels quals 10.274 eren homes i 9.765 eren dones.

Dades al conjunt de l'Estat

L'Estat va tancar l'agost amb més de 3,3 milions de persones inscrites a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Respecte al juliol, el nombre d'aturats es va reduir en 82.583 persones, la caiguda més accentuada en un mes d'agost de tota la sèrie històrica. Per altra banda, l'atur a l'Estat també acumula sis mesos consecutius a la baixa. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, el nombre de persones desocupades a l'Estat des del mes de febrer s'ha reduït en 675.000.

El govern espanyol atribueix les dades "magnífiques" d'atur a l'agost a la seva gestió

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, han coincidit aquest dijous a valorar molt positivament les dades d'atur del mes d'agost, que per primera vegada en la sèrie es redueixen (85.583 persones respecte al juliol). Montero ha afirmat que són unes "dades magnífiques" que demostren que hi ha "un creixement sostingut" i que l'Estat "està sortint de la situació econòmica derivada de la pandèmia" de forma "robusta". "Crec que posa de manifest que aquest govern ha gestionat la crisi de forma diferent, ocupant-se de les persones i sense permetre que ningú es quedi enrere", ha dit en una entrevista a RNE.