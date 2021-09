Les xifres de l‘atur registrat van tancar el mes d’agost a la Catalunya central amb un total de 27.265 persones, 372 menys que el juliol, el que suposa una davallada relativa de l’1,35%. Aquesta dada suposa una frenada al ritme de caiguda de l’atur dels mesos precedents, tot i que consolida la xifra total de persones sense feina en la tònica prepandèmia. La caiguda de l’1,35% contrasta amb la molt més rellevant del 4,21% del conjunt català.

La caiguda de l’atur al territori central es fonamenta en les davallades en les comarques amb més activitat turística, com l’Alt Urgell (-6,32%), el Moianès (-3,44%), la Cerdanya (-2,1%) i, especialment, el Solsonès (-10,43%). Per contra, puja el nombre d’aturats al Baix Llobregat Nord (0,63%) i al Berguedà (0,05%), mentre que a l’Anoia la davallada és de l’,179% i al Bages, de l’1,15%.

En termes interanuals, el ritme de decreixement de l’atur registrat al territori central també és menor que al conjunt català, amb un 16,1% pel 18,62% general. Destaca la caiguda de l’Alt Urgell (18,34%), mentre que a la Cerdanya (9,51%) és on registra el menor descens de la xifra d’aturats registrats.

Les dades a Catalunya

Al conjunt català, l’atur va tornar a caure per sisè mes consecutiu arran de la temporada turística. El país va tancar l’agost amb un descens de 17.186 aturats respecte al juliol, segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Treball i Economia Social. Respecte al mateix període de l’any passat, el nombre d’aturats va reduir-se en 89.514. Les dades no tenen en compte els treballadors afectats per un ERTO. Al conjunt de l’Estat, l’atur va reduir-se en 82.583 persones respecte al juliol (-2,4%) i en 468.899 treballadors en comparació amb l’any passat (-12,3%).

En termes absoluts, Catalunya va registrar la tercera caiguda més important a l’Estat pel que fa al nombre de persones desocupades. Durant l’agost, tan sols Andalusia (-32.102 aturats) i les Illes Canàries (-19.844 aturats) van assolir millors xifres. En termes percentuals, Catalunya ocupa la cinquena posició, sent les Balears (-8%), les Illes Canàries (-7,8%), Astúries (-5,4%) i l’Aragó (-5%) les que van més van reduir l’atur en termes intermensuals. Les excepcions van ser Castella i Lleó, Madrid, el País Valencià i el País Basc, on l’atur va incrementar-se respecte al juliol.

A l’agost, tots els sectors econòmics van presentar reduccions d’atur a Catalunya. L’activitat vinculada als serveis aglutina 287.052 desocupats a Catalunya, un 73,4% del total. No obstant això, el nombre d’aturats el sector es va reduir en 10.892 persones entre juliol i agost. Pel que fa a la indústria, la davallada va ser de 939 persones, mentre que a la construcció va ser de 836. Quant a l’agricultura, el sector va aconseguir reduir l’atur en 813 persones entre juliol i agost. La resta de persones que es van incorporar al mercat de treball (3.706) eren gent que abans no tenia feina.

La contractació, a la baixa

Malgrat la reducció de l’atur, la contractació a Catalunya a l’agost va caure. Segons les dades del ministeri, durant el vuitè mes de l’any es van signar 201.580 contractes, un 30,3% menys que el juliol (-87.718 en termes absoluts). En comparació amb el mateix període de l’exercici anterior, però, es va registrar un increment del 35% (+52.310 en valors absoluts).

La majoria dels nous contractes signats a Catalunya durant l’agost –fins a un 88%- van ser temporals. En total se’n van formular 177.698, un 29,6% menys que el juliol, però un 34,9% més que l’agost de l’any passat. Pel que fa als contractes indefinits, a Catalunya se’n van signar 23.882, un 35,3% menys en termes intermensuals, però un 35,9% mes en termes interanuals.

Més dones a l’atur

Les diferències entre homes i dones als registres de l’atur continuen sent notables. El mes d’agost va tancar amb 225.777 dones aturades, una xifra superior als 165.351 homes desocupats. Entre els joves, en canvi, les dades s’igualen. Dins el col·lectiu format per menors de 25 anys es van registrar un total de 20.039 aturats, dels quals 10.274 eren homes i 9.765 eren dones.

La valoració del Govern

El Govern va valorar ahir positivament les dades de l’atur. Amb tot, manté la prudència, donada la situació «d’excepcionalitat» en què es troba el país per la pandèmia. «Les dades són bones, però no les podem fer servir per parlar de consolidació», va apuntar el secretari de Treball, Enric Vinaixa.