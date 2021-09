Seat aturarà la producció a la planta de Martorell els dies 6 i 7 de setembre per la falta de semiconductors, una problemàtica que s'ha convertit en una constant des de l'esclat de la pandèmia. La mesura afectarà les tres línies de la fàbrica, que havien tornat a operar el 100% aquesta setmana, coincidint amb la tornada de les vacances. Durant el mes d'agost, les instal·lacions de Martorell havien reduït l'activitat, amb una sola línia oberta i amb reducció de torns. Segons ha informat l'empresa en un comunicat, el darrer tancament ve provocat pels nous brots de covid-19 a l'Àsia, concretament a països com Malàisia. En aquest sentit, Seat no descarta fer nous ajustos en la producció depenent de com evolucioni la pandèmia.

A partir del 8 de setembre, Seat reprendrà la producció a totes les línies, tot i que ho farà amb torns reduïts. A la línia 1 i 2 treballaran dos torns –l'habitual és que a la línia 1 es produeixi a 2,5 torns i la línia 2 a tres torns-, mentre que la línia 3 mantindrà la seva producció habitual d'un torn.

Des de l'automobilística també informen que, en els torns afectats, s'han acordat mesures de flexibilitat interna amb els representants sindicals. Per altra banda, el grup assegura que està fent "tot el possible" per mantenir la producció habitual i cobrir la demanda de concessionaris i clients.