Taurus Group, amb seu a Oliana, ha mantingut una tendència de creixement el 2020 tot i la irrupció de la pandèmia i preveu tancar aquest any amb bones perspectives, consolidant la seva expansió. Segons han explicat fonts de l’empresa de petits electrodomèstics, a l’exercici passat van facturar més de 219 milions d’euros, un 6,78% més respecte a l’anterior. Les bones xifres s’expliquen per l’evolució del negoci a Europa, Orient Mitjà, Àfrica i Amèrica del Nord, a més de la incorporació de la firma Supra France, la divisió de calefacció per biomassa del grup. A més, l’augment de vendes ha situat l’indicador financer EBITDA a nivells històrics, amb un valor de 19,2 milions d’euros, un milió més que el 2019.

El director general de Taurus Group, Enric Tria, explica que espera poder complir les expectatives de negoci d’enguany, que impliquen superar les xifres de 2020 tot i el context sanitari marcat per la covid-19. Així, detalla que durant aquests mesos han continuat ampliant la presència del grup empresarial als mercats europeus, amb la pròxima obertura d’una filial a Polònia i consolidant-ne d’altres com la situada a Alemanya des de finals de l’any passat. A més, no es descarta fer noves adquisicions en mercats internacionals.

Dins del pla d’expansió internacional, està prevista una inversió de 4 milions d’euros per construir un nou centre d’operacions de 15.000 metres quadrats a Oliana. Aquest estarà dotat d’intel·ligència artificial i duplicarà la capacitat actual d’emmagatzematge. Una de les fites d’enguany ha estat la creació de la marca Taurus Renovables.