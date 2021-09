El Centre de Formació Pràctica de Manresa comença un nou curs amb novetats, que tenen per objectiu afavorir la inserció laboral al sector de la indústria a través de la formació i l’acompanyament individualitzat. La primera novetat fa referència als nous itineraris formatius que es posen en marxa, i que permetran als alumnes del centre rebre una formació més completa per poder treballar com a operaris de mecanització, torners, fresadors i verificadors de qualitat, segons assegura el centre. Els itineraris es composen de diferents blocs formatius, alguns dels quals són comuns a diferents itineraris, mentre que d’altres són específics. En funció dels interessos i les capacitats de l’alumne, es podrà seguir un itinerari o un altre. La seva durada és d’entre 100 i 200 hores, i tota la formació que es rep és totalment subvencionada, de manera que no suposa cap cost per a l’alumne. A banda, aquest curs 2021-2022 el CFP treballarà en un programa del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a persones que es troben en situació d’ERTO o que s’hi han trobat al llarg del darrer any. L’objectiu és oferir-los orientació individualitzada. per tal d’afavorir la seva reincorporació al mercat de treball.