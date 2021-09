L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha format a través de la seva oferta de cursos a 210 persones fins a principis de setembre i ja s’han iniciat noves línies formatives que s’allargaran fins acabar l’any i també durant el 2022.

La patronal berguedana manté activa la seva branca formativa oferint cursos per fomentar l’ocupació i millorar els coneixements de les persones en actiu. Fins al setembre, 210 persones han estat alumnes de les quinze propostes formatives que s’han organitzat sota el paraigua de l’ACEB, amb prop de 1.200 hores lectives en total, segons dades de la patronal. A banda de la formació continua, amb cursos com el de gestió de tresoreria, el de seguretat alimentària, el d’acreditació de competències en tecnologia o el d’activitats administratives en relació amb el client (aquest darrer en col·laboració amb el SOC i dirigit a les persones en situació d’atur) enguany s’ha desenvolupat una branca dirigida específicament a la transformació digital amb cursos destinats especialment a les empreses del sector del comerç, l’hostaleria i el turisme del Berguedà.

Les formacions es realitzen en col·laboració amb Foment, Jaume Viladoms Centre Educatiu, Fundació Paco Puerto i la Unió Intersectorial empresarial del Ripollès, així com també amb la col·laboració de amb la col·laboració de la Federació del Comerç del Berguedà, UBIC de Berga, l’Associació d’Agroturisme del Berguedà i l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.

L’ACEB enceta el nou curs amb noves propostes formatives ja a partir d’aquest mes de setembre, que tractaran matèries com la prevenció i control de la legionel·la, la intel·ligència emocional, la manipulació d’aliments, l’Impost sobre el Valor Afegit i la sumilleria i el maridatge.

Aquests són els cinc cursos que s’iniciaran els propers dies i per als quals, alguns, encara disposen de places lliures, segons informa la patronal. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se al número de telèfon 93 822 14 04 o bé al correu electrònic a formacio@aceb.cat.

A més a més, aquest setembre, apunta la patronal, els estudiants del curs d’activitats administratives en relació amb el client han iniciat les pràctiques que tindran una durada de 120 hores. Aquest curs s’integra dins de la Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries.

Per altra banda, durant aquest curs, encara per confirmar dates, l’ACEB treballa per programar cursos de servei en restaurants i bars, cocteleria, Instagram per al teu negoci, anglès B2, neurociència i creativitat, ACTIC, com organitzar una reunió virtual, estimulació cognitiva i atenció a la gent gran, cuina saludable, venda per impuls, coaching de fortaleses i posicionament web i reputació online.