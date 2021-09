La primera campanya de Bons Manresa per obtenir descomptes directes al comerç i a la restauració de la ciutat s’allargarà fins al 15 de setembre. En un primer moment, el termini s’havia fixat per a finals d’agost, però finalment s’ha decidit ampliar-lo dues setmanes més amb la idea que la ciutadania pugui acabar d’aprofitar els descomptes per fer les compres de la tornada a l’escola, segons avança l’Ajuntament. Els bons permeten obtenir un descompte directe de 5 euros per cada 25 euros de compra. Cada persona se’n pot descarregar un màxim de 5.

Per participar a la promoció, cal descarregar una aplicació específica que s’ha creat per a la campanya ( descarregable a delocaly.com/bons-manresa). Dins la mateixa aplicació, s’especifiquen els passos que cal seguir: cal que els usuaris es registrin i, un cop fet aquest pas, obtindran els primers 5 bons de 5 euros cadascun, que es podran bescanviar (mitjançant els codis QR que genera la mateixa aplicació) per cada compra de 25 euros.