El proper 22 de setembre se celebra el primer Clusters Day amb el títol «La revolució de les empreses amb propòsit». Serà una jornada dedicada a donar a conèixer les estratègies de valor compartit i les empreses que ja les apliquen; la importància del model B-Corp i l’oportunitat d’escoltar experiències internacionals capdavanteres. Serviran per respondre les preguntes com, vols fer de la teva empresa una organització amb propòsit? O bé, quina importància té el valor compartit en ple segle XXI i en la competitivitat empresarial?

Catalunya és dels llocs més avançats del món per treballar la integració del valor compartit entre les empreses d’un clúster a través del programa Catalonia Clusters d’ACCIÓ. Cada cop més es demana a les empreses valorar l’impacte social i territorial que tenen les seves accions i posar l’horitzó més enllà del seu compte de resultats. Per això, el valor compartit és un concepte emergent que posa al centre de l’estratègia empresarial la gestió del talent, el consum responsable o la sostenibilitat. O sigui, incorporar objectius basats en criteris econòmics, socials i mediambientals.

En aquesta primera edició del Clusters Day donarà la benvinguda el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, i desenvoluparà la primera ponència «El valor compartit a l’estratègia clúster de Catalunya»; Joan Martí, director de la Unitat d’estratègia empresarial d’ACCIÓ, autèntic dinamitzador, des de fa temps, d’aquest instrument d’eficiència contrastada que són els clústers. A continuació hi haurà una taula rodona amb experiències empresarials en valor compartit. I la jornada s’acabarà amb tres intervencions d’Ulla Engelmann, Head of Clusters and Social Economy a la Comissió Europea, Nicholas Allen, Traceability Manager de Patagonia sobre i Jay Cohen, cofundador de BCorp.

Els clústers són agrupacions formals o informals d’empreses concentrades geogràficament, institucions i agents relacionats amb un determinat mercat, producte o sector industrial. Aquestes agrupacions comporten economies de concentració i avantatges competitius. Són àmbits coopetitius, on es coopera i es competeix en el sentit d’emulació per conèixer les estratègies guanyadores del negoci, on s’aprèn d’altres experiències i on es pot accedir a tot el coneixement del propi ecosistema empresarial.

A Catalunya, els clústers representen el 30% del PIB (74.000 milions d’euros de facturació agregada) i generen més de 300.000 llocs de treball. En formen part 2.600 socis, que representen un teixit divers d’actors, ja que el 66% són pimes, l’11% de grans empreses, l’11% de centres de recerca, universitats i proveïdors de coneixement; el 10% de start-ups, entre altres agents de l’entorn. Actualment 29 clústers formen part del programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ, una iniciativa que té com a objectiu ajudar-los a enfocar la seva estratègia, capacitar els clúster mànagers, cofinançar projectes estratègics i organitzar viatges a ecosistemes de referència per fer benchmarking internacional i tancar projectes de col·laboració entre clústers catalans o amb entitats internacionals, entre altres. https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/

ACCIÓ ha acreditat desenes de clústers com els de l’aigua, l’audiovisual, l’automoció, la bellesa, la bioenergia, la biotecnologia i tecnologies de la salut, el digital, les tecnologies intel·ligents, l’energia eficient, l’energia solar, el món ferroviari, el foodservice, l’hàbitat, la il·luminació, la indústria de l’esport, els materials avançats, la maquinària i els mitjans de producció agrícoles, l’equipament de la llar i el contract, la moda, la moto, l’òptica i la fotònica, el packaging, la pell, els productes gurmet, els productes infantils, la salut mental, el sector carni porcí, les TIC educació, els vins i caves, les Tic turisme i els residus. No sé si la llista està actualitzada, però, com es veu, la varietat és enorme, i són especialment destacats els clústers enfocats a clients/ necessitats. Posem per cas el clúster infantil. En aquest cas, hi podria haver els fabricants d’aliments, farmàcia, vestimenta, joguines, les escoles, els esplais, empreses de canguratges, oferta de vacances familiars... I ho dic així sense haver consultat la composició real actual, però en un clúster ben dimensionat per objectius hi podrien cabre totes aquestes possibilitats. Esperem veure treballar coordinats els clústers pels grans reptes: transició energètica, la vellesa emancipada, l’alimentació saludable, la llengua minoritzada, la salut responsable, la mar, la ruralia, la mobilitat sostenible i tants d’altres de possibles.