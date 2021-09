CCOO reclama al Govern espanyol que iniciï les negociacions per concretar un augment dels salaris per als tres milions de treballadors públics per al 2022 i 2023. Per al sindicat, es tracta d’una mesura que ha de permetre seguir recuperant drets i poder adquisitiu, segons assenyala en un comunicat. CCOO amenaça amb mobilitzacions si el Govern decidís imposar un increment sense una negociació prèvia, com va fer amb la pujada del 0,9% enguany. El sindicat ha demanat una reunió a la nova secretària d’Estat de Funció Pública, Lídia Sánchez, per reprendre la negociació compromesa amb l’acord del 5 de juliol de cara a la negociació dels PGE del 2022. CCOO reclama «compromís, celeritat i seguretat jurídica» per dur a terme els processos d’estabilització; eliminació de la taxa de reposició per posar fi al període d’austeritat del 2008 i que es pugui recuperar ocupació pública i, per últim, plans per al rejoveniment de les plantilles.