Espanya es queda enrere en la creació d'ocupació a la Unió Europea durant el segon trimestre del 2021 amb una reducció del 0,9% d'empleats, segons les últimes dades publicades aquest dimarts per l'Eurostat. Estònia (-1,1%) i l'estat espanyol són els únics al bloc europeu que no van registrar un augment de l'ocupació entre abril i juny. En canvi, Letònia (5,7%), Grècia (2,8%), Dinamarca (1,9%) i Portugal (1,9%) van liderar la creació de llocs de treball a la UE, on l'ocupació va augmentar un 0,7% de mitjana. El PIB espanyol sí que va créixer en el segon trimestre, un 2,8%.

L'economia espanyola és la vuitena que més creix de l'Eurozona, per darrere d'Irlanda (6,3%), Portugal (4,9%), Letònia (4,4%), Estònia (4,3%), Àustria (4,3%), Grècia (3,4%) i Holanda (3,1%).Durant el segon trimestre del 2021, PIB ha crescut un 2,2% a la zona euro i un 2,1% en el conjunt de la UE, segons les dades de l'Eurostat. Així, l'oficina estadística revisa lleugerament a l'alça el creixement econòmic respecte les dades provisionals que va donar a l'agost.

Si es compara amb el mateix període de l'any passat, l'economia de l'Eurozona repunta un 14,3% i la del conjunt de la UE un 13,8%, amb Espanya com a segon estat que més creix en termes interanuals, amb un repunt del 19,8%. Irlanda lidera el rebot econòmic de l'euro en comparació amb l'any passat amb un augment del PIB del 21,1%.