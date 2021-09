Pedro Sánchez s’ha compromès al fet que, al final de 2021, el cost total del rebut de la llum sigui similar al del 2018. Per a aconseguir-ho, el Govern prepara un pla que posarà en marxa de manera «imminent». Així ho van anunciar les vicepresidentes Nadia Calviño i Teresa Ribera i la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, que ahir van assegurar que estan preparant una sèrie de propostes «estructurals i altres a curt termini» que permetin rebaixar la factura energètica. Ribera, responsable de Transició Ecològica, va apuntar que el Consell de Ministres aprovarà un paquet de mesures en les pròximes setmanes que permetin esmorteir l’encariment del preu de la llum.

Coincidint que ahir el preu de la llum ha escalat fins als 132,65 euros per megawatt hora (MWh), sent el dilluns més car de la història a Espanya, Ribera va assegurar que l’objectiu del Govern és buscar una manera per «fixar el preu de la llum al marge del mercat majorista». Per això, la vicepresidenta tercera va apuntar que algunes de les mesures passen per l’enfortiment de la cobertura a consumidors vulnerables o la creació de mecanismes alternatius perquè les empreses amb un pes important en el sector hagin de vendre l’energia a petites comercialitzadores a un preu que es fixi per subhasta.