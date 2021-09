Les exportacions de vehicles van sumar 18.273 milions d’euros durant el primer semestre, xifra que representa un 34,2% més que el mateix període de l’any passat-molt marcat pels mesos d’inactivitat per la pandèmia- però un 3,7% menys que els sis primers mesos del 2019, segons Anfac. Per a la patronal, el sector demostra la seva «resiliència» tot i el context de crisi econòmica i sectorial i l’escassetat de microxips que afecta la producció. Anfac augura que els efectes es deixaran notar encara més al segon semestre. Les importacions van arribar als 8.197 milions, un 22,4% més que en comparació amb el 2020. En comparació a 2019, però, es va registrar un descens del 29,3%. Amb tot, la balança comercial va ser de 10.076 milions, un 45,5% més que el mateix període del 2020. Encara que el creixement respecte el 2020 va estar condicionat per la pandèmia, el saldo és un 36% superior al dels sis primers mesos del 2019, quan es van registrar 7.379 milions.