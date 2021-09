El Salvador s’ha convertit aquest dimarts en el primer país del món que adopta el bitcoin com a moneda de curs legal. Després d’aprovar la seva legalització al juny, el Govern del president, Nayib Bukele, –controvertit pel seu populisme de caràcter autoritari– ha posat en marxa un pla amb el qual busquen reduir els costos en els enviaments de remeses, atraure turisme i inversió estrangera, i fomentar el consum intern.

Defensor de les criptodivises des del 2017, Bukele ha pogut impulsar aquest transcendental canvi econòmic gràcies al fet que, des del febrer, el seu partit compta amb majoria absoluta al Parlament nacional. Des d’aquest dimarts el Salvador acceptarà l’ús «il·limitat» de bitcoins per a tota mena de transaccions i els seus ciutadans podran convertir la moneda digital en dòlars dels EUA i retirar-los des dels més de 200 nous caixers automàtics instal·lats al país. El país ha adquirit 400 bitcoins, que valen gairebé 21 milions de dòlars en els nivells comercials actuals.

La mesura és tan pionera com arriscada. Les remeses que els migrants salvadorencs envien al país suposen fins a un 20% del seu PIB nacional. Amb l’adopció del bitcoin, Bukele pretén agilitar aquests enviaments de diners i estalviar uns 340 milions d’euros en comissions, cosa que permetria recaptar més impostos i reduir l’endeutament públic, que l’any passat va arribar a un 87% del seu PIB. El país ha sol·licitat préstecs al Fons Monetari Internacional (FMI) per poder reduir aquest deute.

D’altra banda, la legalització d’aquesta moneda digital busca convertir el Salvador en un pol d’atracció de la creixent economia virtual. Bukele va prometre als empresaris que es mudessin al país donar-los de forma «immediata» la residència permanent.

Una aposta de risc

No obstant, el pla també té «riscos significatius», com ha alertat l’FMI. I és que només un 57% dels salvadorencs tenen accés a internet i fins i tot un 70% no té accés a cap servei financer. Per educar la ciutadania en l’ús del bitcoin, el Govern oferirà 25 euros als qui s’obrin un compte a Chivo, la plataforma que han activat per operar aquesta moneda digital i que durant les primeres hores de funcionament ja ha tingut diversos contratemps, com la seva falta d’inclusió a les botigues virtuals d’Apple, Google i Huawei.

A més, la mesura es recolza en la idea que el valor del bitcoin creixi de forma contínua, una cosa que es pot torçar a causa de la inestabilitat de les criptomonedes. Tot i que la legalització impulsada pel Salvador ajuda a la revalorització del bitcoin, agències de qualificació de risc com Fitch han advertit que també pot violar lleis financeres, com les que van en contra del finançament del terrorisme i del blanqueig de capitals.

Internacionalització del bitcoin?

Prosperi o fracassi, la històrica decisió del Salvador serà un laboratori per veure els èxits i perills de l’adopció legal del bitcoin. Empresaris i inversors en criptomonedes han aplaudit una mesura que beneficia la seva cartera d’actius, però també ho han fet polítics de països com el Brasil, Panamà, l’Argentina o Mèxic que pressionen per a una internacionalització normalitzada d’aquesta divisa digital. No obstant, en cap d’aquests casos la proposta compta amb importants recolzaments polítics.

El Salvador és, de moment, l’únic país que ha legalitzat l’ús del bitcoin, però molts altres, com els Estats Units, Austràlia, els estats membres de la Unió Europea (UE) o el Regne Unit, són permissius amb l’ús individual de criptomonedes.

El Japó destaca en aquest apartat. Amb gairebé la meitat del comerç mundial, s’ha convertit en el país on l’ús del bitcoin està més estès, en part gràcies al reconeixement governamental que és una propietat legal i que el sistema bancari el va integrar als seus sistemes de pagament electrònic. Gairebé un milió de persones utilitzen aquesta divisa digital a la nació on presumptament va néixer Satoshi Nakamoto, el pseudònim rere el qual s’amaga el creador o creadors del bitcoin.

L’ús de criptomonedes s’està popularitzant en nacions en via de desenvolupament on les històriques turbulències financeres, la debilitat de les divises nacionals i el limitat accés a bancs han portat els ciutadans a optar per vies alternatives. És el cas del Vietnam, l’Índia, el Pakistan, Ucraïna, Kenya i Nigèria, els països amb més adopció, segons la plataforma de dades Chainalysis. El portal UsefulTulips.org va registrar que, a l’agost, l’Àfrica subsahariana va superar Amèrica del Nord com la regió on es produeix una transacció de criptomonedes més gran. Com pretén el Salvador, les divises digitals estan servint per esquivar l’elevat cost que suposa enviar o rebre diners de l’estranger.