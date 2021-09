La reunió entre el Govern, la patronal i els sindicats per pactar una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) va concloure ahir sense acord entre les parts. Escassos avanços hi va haver en la cita, que estava cridada a ser la decisiva per determinar quant pujava l’SMI respecte als 950 euros bruts (en 14 pagues) en els quals es troba congelat enguany respecte a l’anterior.

La patronal s’oposa a apujar la base salarial, en una negociació que qualifica de «complexa», i els sindicats consideren insuficient la proposta de Treball, que no garanteix el manteniment de poder adquisitiu. Fonts del diàleg social confirmen que continuaran negociant, encara que a partir d’ara els contactes seran bilaterals entre el Govern i la patronal d’una banda i els sindicats de l’altra. Els 1,5 milions de treballadors que a Espanya perceben el salari mínim hauran d’esperar per saber quant i a partir de quan apuja el seu sou.

De la taula d’ahir no ha sorgit res que no hi fos a la de la setmana passada. El Ministeri de Treball va traslladar a la patronal i als sindicats que el salari mínim pujarà enguany, que ells pretenen que pugi entre 12 i 19 euros i que la seva aplicació serà amb data d’1 de setembre. Sobre aquest últim punt, la posició de Treball no coincideix amb la d’Economia, un fet que pel que fa al salari mínim tampoc és novetat; perquè les tensions han estat una constant en aquesta matèria entre Nadia Calviño i Yolanda Díaz. Si al matí la vicepresidenta econòmica deia a TVE que la pujada de l’SMI no entraria en vigor fins a octubre, poques hores més tard el secretari d’Estat d’Ocupació els traslladava a patronal i sindicats que l’increment ja seria aplicable amb efecte 1 de setembre.

Queda descartat que el Consell de Ministres d’avui doni llum verda a la pujada del salari mínim, un fet que, per tràmits i requisits formals, tampoc hagués estat possible encara que la reunió d’ahir hagués conclòs amb acord. Li queden així tres conclaves ministerials a l’executiu per validar la pujada, que de moment no compta amb l’aprovació de la patronal i difícilment satisfarà, per lleu, als sindicats. Perquè aquest topall de 19 euros que està sobre la taula amb prou feines seria un increment del 2%, sensiblement per sota de l’actual inflació, que supera el 3%. És a dir, els treballadors que actualment cobren el salari mínim perdran poder adquisitiu enguany. La competència d’apujar o no el salari mínim és exclusiva del Govern i la consulta als agents socials és una obligació merament consultiva. És a dir, no depèn de l’acord social si puja o no l’SMI, encara que des del Govern s’ha prioritzat fins ara trobar una xifra que secundin totes les parts. Un equilibri difícil, com tants d’altres li esperen a Yolanda Díaz aquesta tardor calenta, amb la reforma laboral i de la temporalitat en la seva recta final.