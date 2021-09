El Banc Sabadell planteja tancar 320 oficines en el seu procés de reestructuració, que se saldarà amb 1.860 acomiadaments, la qual cosa suposa la clausura de més del 20% de les seves actuals sucursals. Així es va traslladar ahir als sindicats en la segona reunió de la negociació preliminar al mateix ERO, que va ser anunciat a principis d’agost. La direcció també pretén reconvertir altres 180 oficines al nou model que han batejat com a «caixa avançada», que consisteixen en una sucursal sense funcions directives ni comercials i que se centra a donar suport a altres establiments. Així ho van confirmar tant les fonts de l’empresa com de la central, que encaren així dues reunions més abans d’entrar a discutir pròpiament les condicions de sortida dels empleats afectats. Aquest nou ajust arriba després que l’entitat pactés amb els treballadors la prejubilació de 1.800 persones.

Les converses per ultimar l’ajust d’ocupació en l’entitat bancària avancen i les centrals estudien ara de cara a la tercera reunió les condicions plantejades per la direcció. En la cita d’ahir, la direcció va confirmar les 1.860 sortides, 1.600 provinents de la xarxa d’oficines i altres 260 dels centres corporatius. La retallada de personal suposarà, tret que es pacti una rebaixa en futures trobades, la pèrdua del 12,7% de 14.648 empleats que manté actualment a Espanya. La xifra de treballadors ascendeix a 21.095 persones si se suma el personal situat a l’estranger.

Els sindicats van tornar a carregar contra el pla posat sobre la taula per part de la direcció i van manifestar la seva indignació amb els nous acomiadaments. Si el Banc Sabadell no rebaixa les seves pretensions, acabarà sumant 3.660 acomiadaments en un mateix any. Les centrals critiquen que aquest segon expedient arribi després d’obtenir en el primer semestre de l’any un benefici net atribuït de 220 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 51,5% respecte al mateix període de l’any anterior. També per la seva intenció manifestada al juliol de tornar a repartir dividends. Tot això davant una creixent càrrega de treball, que ha obligat l’entitat a contractar 200 gestors per a la seva xarxa d’oficines.