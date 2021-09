L’empresa calafina Maquinària Agrícola Solà farà aquest dissabte de 10 del matí a 1 del migdia una jornada de portes obertes amb motiu de la celebració del seu cinquantè aniversari. La matinal inclourà una visita a les instal·lacions de l’empresa i l’exhibició d’una exposició de maquinària.

Amb 120 treballadors en plantilla i una facturació anual superior als 15 milions d’euros, l’empresa esmerça esforços en consolidar-se en els mercats de l’Europa de l’Est i aconseguir entrar en els països on encara no hi és present, especialment a Rússia. A Espanya manté una elevada quota de mercat, mentre continua sent una marca de referència a Algèria, Marroc i Tunísia.

L’empresa va néixer de la mà d’Andreu Solà Suárez, fill d’una família de ferrers calafins, amb la vocació de servir una pagesia que tot just sortia de la postguerra i començava una tímida mecanització del camp. Solà impulsà el disseny i la fabricació de maquinària per la producció de cereals. Les sembradores i les abonadores van ser el seu objectiu.

La jove empresa calafina es va fer un lloc en el mercat de les sembradores a Espanya, i va passar a ser referència en moltes de les millores tècniques que incorporaven les màquines. Els anys 80 del segle passat, l’empresa va destacar amb les sembradores Euro i amb el seu eslògan «La sembra ben feta». El 1996 una nova generació de la família Solà va prendre el relleu en la direcció de l’empresa després de la mort prematura de l’Andreu Solà.

Jordi Solà, com a nou director general de l’empresa, va afrontar importants canvis quant a les estructures industrials de la nova agricultura. En un món cada vegada més globalitzat i extremadament competitiu, l’empresa s’ha posicionat en els mercats internacionals aconseguint ser presents i exportant a França, Romania, Itàlia, Àustria, Portugal, Grècia, Bulgària, Hongria, Lituània, Alemanya, Regne Unit, Sèrbia, Ucraïna, Bielorússia, Kazajstan, Algèria, Marroc, Tunísia, Sudan, Etiòpia, Nova Zelanda, Corea del Sud i Mèxic. Maquinària Agrícola Solà forma part de les principals associacions de fabricants d’Espanya i d’Europa, com Agragex, Ansemat, Femac o VDMA.