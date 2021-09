El conseller delegat d’Endesa, José Bogas, estima que el preu de la llum començarà a baixar a partir del segon trimestre de l’any que ve i afirma que ni el Govern ni les empreses elèctriques tenen la culpa de la pujada de la llum. El directiu d’Endesa va calcular que el preu de la llum descendirà «substancialment en una perspectiva a mitjà i llarg termini», segons va afirmar en una entrevista a Telemadrid recollida per Europa Press. Bogas va assenyalar que els preus actuals de la llum són «molt semblants, una mica superiors» als del 2012, 2015 o 2018 i que el problema és «exactament el mateix» en tota Europa.

En aquest sentit, va indicar que en la resta d’Europa s’està pagant la llum al preu d’Espanya i va afegir que durant els mesos d’estiu s’està pagant «una miqueta més» en el mercat espanyol perquè s’utilitza «moltíssim més» l’aire condicionat que en altres països com Alemanya o França. En la seva opinió, el problema de l’increment de la llum és conseqüència de la pujada del gas a nivell mundial, així com de l’increment del cost del CO₂, per la qual cosa caldrà adoptar mesures «valentes» que tinguin a veure amb el gas i amb l’arrel del problema. En paral·lel, la factura elèctrica mensual de l’usuari mitjà s’ha disparat en la primera setmana de setembre fins als 105 euros, segons l’anàlisi de FACUA - Consumidors en Acció sobre l’evolució del preu semirregulat (PVPC).