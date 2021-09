Una quarantena de cursos conformaran el nou catàleg formatiu per al curs 2021-2022 que la Cambra del Berguedà posarà a disposició del teixit empresarial del territori i dels autònoms. D’entre l’oferta, destaquen els cursos dedicats a l’exportació, i al control i prevenció de la legionel·la, entre d’altres. La posada en marxa d’aquesta nova edició ha servit per fer balanç dels resultats assolits en matèria formativa de la Cambra al llarg els últims dos anys. En total, ha format 34 alumnes, gràcies als cursos de digitalització, comerç internacional, producció i logística, entre altres àmbits. Per la seva banda, més de 35 cursos conformaran el nou catàleg formatiu per al curs 2021-2022 que impulsa la Cambra de l’Anoia al territori, entre els quals els dedicats a gestionar l’eina de visualització de dades Power BI, a millorar les habilitats en Excel o actualitzar els coneixements en matèria reguladora d’exportacions.