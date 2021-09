La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va admetre divendres que el Govern es planteja una nova rebaixa fiscal sobre el rebut de la llum en l’última part de l’any per complir la meta marcada pel mateix president del Govern, Pedro Sánchez: que al conjunt del 2021 la factura mitjana de la llum sigui igual a la del 2018 (que, d’altra banda, va ser la més alta dels últims set anys). «Els impostos són un dels canvis que estem mirant», va dir Calviño a Onda Cero. Fonts del Govern van explicar a El Periódico que estudia reduir al mínim l’actual impost del 5% sobre l’electricitat.

Calviño va recordar els tres elements que guien la formació de la tarifa elèctrica: el preu majorista del megawatt hora, els càrrecs del sistema i els impostos. «És clar sobre el que podem actuar i el que estem fent és analitzant i preparant amb serietat i responsabilitat un pla de xoc perquè aquest objectiu (del president Sánchez) es compleixi d’aquí a final d’any». Són tres els impostos que giren sobre el rebut de la llum: l’IVA, l’impost sobre la producció, i l’impost especial sobre l’electricitat. Sobre la taula, segons fonts del Govern, hi ha una rebaixa substancial de l’impost especial sobre l’electricitat, del 5%, que l’Estat recapta per a les comunitats autònomes. Els tipus d’aquests impostos estan harmonitzats dins de la Unió Europea però existeix un ampli marge per a baixar-lo al mínim permès (0,5 euros per megawatt en usos professionals i 1 euro per a usos sense fins professionals).

L’IVA ja s’ha baixat del 21% al 10% fins a final d’any i el Govern dóna per fet que no tindrà més remei que prorrogar la rebaixa, almenys, durant la primera part del 2022. Hi ha la possibilitat de sol·licitar permís a les autoritats europees per abordar una nova rebaixa, al 4%, però existeixen resistències al Govern a favor d’aquesta opció, perquè s’anticipa que seria difícilment reversible en el futur.

L’aplicació de l’impost sobre la producció elèctrica, del 7%, ja està suspès fins a final d’any. Existeix marge, es reconeix, per actuar sobre l’impost especial del 5% però això exigiria compensar a les comunitats autònomes pel minvament recaptatori d’un impost que, en el conjunt de l’any, representa uns ingressos aproximats d’uns 1.200 milions per a totes elles. La compensació relativa al 2021, en tot cas, només afectaria un màxim de quatre mesos, que és el que resta fins a finalitzar l’any.

Sánchez, va reiterar ahir que l’executiu portarà «aviat» al Consell de Ministres «noves mesures que suposaran nous amortidors socials perquè el cost de l’energia no impacti a l’economia de les llars, i menys encara a les llars més vulnerables». No va concretar en què consistiran les mesures, però va insistir que s’ha marcat com a objectiu que el rebut de la llum que paguin els ciutadans al final de l’any sigui similar al del 2018.