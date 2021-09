La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha qualificat d’«aterridores» les dades que va publicar dimarts l’INE, segons les quals el nombre de noves execucions hipotecàries registrades han augmentat un 253,2% respecte al segon trimestre del 2020. Segons l’INE, en aquest segon trimestre hi ha hagut 3.243 noves execucions hipotecàries. «Estem davant un altre mèrit de l’esbombat escut social, que segueix demostrant la seva ineficàcia i deixa milers de famílies a l’estacada», valora la PAH en un comunicat, en què critica que «el suposat escut social pensat per evitar els desnonaments per lloguer i alguns per ocupació deixa totalment desvalgudes i fora les famílies hipotecades». Aquestes famílies, segons la PAH, «no tenen més protecció que optar a pactes de sobreendeutament amb el banc, i queden a la mercè de les regles del joc que imposi la banca, mentre s’acumulen els impagaments per causes sobrevingudes».