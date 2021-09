El preu de la llum segueix escalant sense fre i ha marcat un nou màxim històric per a aquest divendres, fins als 152,32 euros de mitjana per MWh, segons les últimes dades publicades aquest dijous per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). Aquesta xifra suposa un increment de quasi el 7,5% en 24 hores, ja que el preu fixat per a aquest dijous és de 141,71 euros. Durant la jornada de demà, el preu màxim que assolirà l'electricitat és de 159,31 euros MWh, concretament entre nou i deu del matí, mentre que el mínim serà de 146,29 euros per MWh, entre cinc i sis de la tarda. Respecte el mateix dia de la setmana passada, el preu de la llum s'haurà encarit un 10,6%, quan aleshores va quedar fixat en els 137,7 euros MWh.

En relació a l'any passat, el preu previst per a aquest divendres triplica el del mateix dia del 2020, quan va quedar fixat en 45,10 euros. Tot i així, l'estiu passat els preus es van reduir notablement per la caiguda de la demanda com a conseqüència de la pandèmia.