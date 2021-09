El Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix durant aquest mes de setembre diversos cursos on-line adreçats a persones emprenedores i empreses amb l’objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva em presa.

Així, s’oferirà un curs sobre finançament per a persones emprenedores, que es farà el 16 de setembre de 10.00 h a 11.30 h (Formació on-line); un sobre fiscalitat bàsica per autònoms, que tindrà lloc els dies 21 i 23 de setembre de 9.30 h a 13.30 h (Formació presencial); i un curs sobre com fer el propi pla d’empresa, que tindrà lloc el divendres 24 de setembre de 10.00 h a 12.00 h (Formació on-line). Se’n pot obtenir més informació i formalitzar les inscripcions a la pàgina https://www.manresa.cat/cedem/menu/5365-formacio-per-a-emprenedors-i-empreses

Les formacions són gratuïtes, les places són limitades i requereixen inscripció prèvia. Totes les formacions on-line es faran en format online a través de la plataforma Zoom, un cop inscrits us confirmarà la plaça i es farà arribar el link de la formació.