Els ous de l’Oriol és una nova empresa que ha estat creada pel jove emprenedor Oriol Comallonga, de Cabrianes. Es tracta d’una iniciativa que és un exemple més de joves que recuperen l’ofici de pagès amb tradició familiar. Amb una nova visió i amb formació, Comallonga ha tornat l’activitat a unes instal·lacions on el seu avi pagès, ara ja jubilat, havia fet cria de conills i de vedells i que, si no, s’haurien abandonat i anat degradant amb el temps.

El projecte va arrencar fa més d’un any quan va posar unes quantes gallines per proveir d’ous la família en un espai de la granja que l’avi té a Cabrianes . De mica en mica, el jove emprenedor es va anar engrescant i el projecte va anar creixent. Així que va decidir fer un curs d’avicultura ecològica a l’Escola Agrària de Manresa i va iniciar els tràmits per produir ous ecològics.

Amb una quantitat inicial de 300 gallines ponedores rosses i blanques, aquest setembre ha començat la venda d’ous ecològics. Comallonga diu que, «després d’un procés d’homologacions que ha durat gairebé un any, els tràmits per poder engegar són molt llargs, i encara més si es tracta de producció ecològica», ara ja disposa de tots els permisos i ha començat a comercialitzar els ous. La previsió és anar augmentant el nombre de gallines ponedores fins a 700 i poder criar uns 60 pollastres i vendre 600 ous diaris, 50 dotzenes. El jove emprenedor assegura que l’espai de què disposa li permetria arribar a tenir moltes més aus , ja que les instal·lacions, de 400 metres quadrats, tenen «capacitat per acollir 2.000 gallines». Però el jove emprenedor afirma que «vull que l’espai sigui un dels trets distintius de la meva producció. Amb més espai, el benestar de les gallines és més elevat».

Comallonga, de 26 anys i enginyer industrial de formació, compagina la feina en un despatx d’enginyeria a Barcelona amb la producció d’ous ecològics. Amb presència a Instagram (#elsousloriol) i Twitter (@elsousdeloriol), espera que la seva producció es pugui comercialitzar en establiments de la zona, a part de fer venda directa, un dels trets diferencials d’Els ous de l’Oriol, que reparteix a domicili, i vol tenir presència en mercats de proximitat, com el de Santpedor, que es fa el primer dissabte de mes.