La directora general d’Afers Marítims i Pesquers de la Comissió Europea, Charlina Vitcheva, va avisar ahir que el Mediterrani no pot permetre’s ser la mar més sobre explotat per la pesca del món, per la qual cosa ha convidat a detenir aquest discurs amb un treball conjunt entre les administracions públiques i el sector pesquer.

Així ho va traslladar després de participar en una trobada a Almeria, en el qual va estar acompanyada per la secretària general de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Alicia Villauriz, per a analitzar in situ l’estat de l’aplicació del reglament per a la pesca demersal al Mediterrani amb representants del sector pesquer.

Vitcheva va valorar la primera presa de contacte amb el sector per a l’avaluació del reglament, si bé ha insistit que durant la planificació d’aquest instrument s’han tingut en compte opinions de científics, administracions i representants d’organitzacions maritimopesqueres. «El pla ja està establert, però cal analitzar-lo», va assenyalar abans de congratular-se pels seus primers resultats.

En aquest sentit, i malgrat que des d’entitats com la Confederació Espanyola de Pesca (Cepesca), i la Federació Nacional de Confraries de Pescadors (FNCP) es va incidir que la seva aplicació ha arribat a suposar una reducció d’entorn del 29% dels dies de pesca, la directora de la CE ha de tirar endavant per aprofundir en la recuperació dels fons marins.

La delegació de la Comissió Europea va informar així de l’impacte que les mesures aplicades en el seu àmbit socioeconòmic i de viabilitat, no únicament en l’arrossegament, sinó també en la resta de flota que depèn de la infraestructura creada a tot el Mediterrani. Per la seva banda, Villauriz va valorar «l’esforç de coordinació i posada en pràctica» de les mesures del reglament entre els sectors científics.