Les primeres hores de l'operació tornada d'aquest diumenge estan provocant situacions de trànsit dens a l'AP-7 a l'altura de Martorell. El volum de vehicles que circula en direcció Barcelona supera amb escreix els que es dirigeixen en sentit Tarragona, si bé fins prop de les 18 h no hi ha hagut cap situació de retenció. A mode preventiu, el Servei Català del Trànsit (SCT) ha habilitat aquest diumenge a la tarda un carril addicional a l'autopista des de Vilafranca i fins a Martorell. La intenció és obrir-lo si el volum de trànsit fos tan elevat que hi hagués risc d'embussos. El SCT ha adoptat aquesta mesura després que el cap de setmana passat –el primer sense haver de pagar peatge a l'AP-7- es registressin cues quilomètriques.

Una altra de les mesures acordades per evitar grans retencions ha estat prohibir la circulació de camions de més de 7,5 tones des de les 17 h fins les 22 h.

Trànsit preveu que aquest diumenge, coincidint amb la Diada, prop de 265.000 vehicles es mouran al voltant de la corona metropolitana de Barcelona entre les 12 h i les 24 h.

Altres vies de la regió central amb complicacions viàries durant aquesta tarda de diumenge són la C-16 amb 5 quilòmetres de retencions a Berga i Guardiola de Berguedà i la B-431 que es troba tallada a causa d'un accident a Avinyó.

Tarda de diumenge complicada a l'AP-7 nord per un accident de trànsit a la Roca del Vallès. El sinistre més greu s'ha produït a les 16.02 hores al quilòmetre 130,5 de l'AP-7 al terme municipal de la Roca. Un cotxe ha bolcat i hi hauria almenys dues persones ferides de diversa consideració. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM s'han desplaçat a l'accident. Hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona, tot i que ja s'han pogut obrir dos carrils i s'estan retirant els vehicles.