Els estudiants en pràctiques hauran de cotitzar des d’aquest mateix curs, tant els que fan pràctiques remunerades -que ja ho fan- com no remunerades -que actualment no ho fan. El Govern es va comprometre a finals de juny amb la patronal i els sindicats a tenir preparat abans de final de setembre el reglament per fer obligatori per a empreses o universitats pagar les cotitzacions dels becaris. L’objectiu és incloure gairebé mig milió d’estudiants en el règim de la Seguretat Social i que vagin omplint la guardiola per a futures baixes, aturs o la pensió. Amb tot, fonts del ministeri de José Luis Escrivá reconeixen que encara no tenen preparada la mesura, amb el curs acadèmic molt a prop. Sí que traslladen que «s’hi treballa perquè es faci en breu». Els sindicats assumeixen la mesura com una prioritat. Per la seva banda, les patronals la rebutgen, perquè els suposarà assumir costos addicionals i critiquen la «inseguretat jurídica» que l’entrada en vigor del reglament amb el curs començat els causarà.