La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha descartat prorrogar un any la negociació sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat i ha demanat un suport «inequívoc» a l’acord aconseguit a l’agost al Govern, que és contrari a abordar aquesta qüestió en la propera taula de diàleg.

Així ho va assenyalar Sánchez ahir durant una visita a la fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda amb el president de Renfe, Isaías Táboas, després que ahir es conegués que el Govern central l’ha incorporat a la seva delegació a la taula de diàleg amb la Generalitat, que previsiblement se celebrarà a final d’aquesta setmana.

En una entrevista prèvia a La 2 i Ràdio 4, Sánchez va reiterar que la «solució» a la qüestió de l’aeròdrom del Prat, la inversió del qual ha quedat frenada per la falta de suport del Govern al projecte, no passa per una pròrroga, sinó perquè l’Executiu català doni suport a la iniciativa sense fissures.

«Posposar i prorrogar l’aprovació [del projecte] un any -ho permet la llei- tindria un impacte que no ens podem permetre» en un context de recuperació econòmica després de la pandèmia, va assenyalar la ministra, que troba «lògic» que aquesta qüestió pugui abordar-se a la taula de diàleg, si bé no considera que sigui l’espai idoni per fer-ho.

«La forma no és el problema, el problema està en el fons», va insistir abans de demanar a la Generalitat que «doni un suport exprés i inequívoc» a l’acord que van aconseguir el 2 d’agost, ja que prorrogar aquesta decisió, va advertir, també «afectaria la resta d’aeroports».

«Per fer passos endavant per desbloquejar aquesta inversió, el que ha de fer el Govern és ratificar-se en l’acord del 2 d’agost», va insistir abans d’emfatitzar: «No tenim gaire marge». I va concloure: «La petició és clara: la Generalitat és la que ha de moure fitxa».

En aquesta línia també es a pronunciar el líder del PSC a Parlament, Salvador Illa, qui va incidir que l’ampliació del Prat no hauria de monopolitzar la reunió de la taula de diàleg d’aquesta setmana perquè, segons la seva opinió, n’hi ha prou que el Govern torni a l’acord que va signar el 2 d’agost amb l’Executiu central per desencallar la inversió de 1.700 milions d’euros.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va rebutjar que la taula de diàleg, a la qual el Govern anirà «a debatre sobre autodeterminació i amnistia», serveixi per abordar l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat. «Hi ha un espai per parlar de cada cosa», va advertir Vilalta, que va subratllar que aquesta taula de diàleg va ser creada per intentar «resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat», per això s’hi ha de discutir sobre «sobirania i democràcia».

Per a la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, seria «el súmmum del cinisme» que el Govern espanyol portés a la reunió de la taula de diàleg l’ampliació del Prat, ja que seria «barrejar espais». En aquest sentit, va assegurar que JxCat no tolerarà que a la taula de diàleg s’acabin discutint o abordant «altres temes que no sigui l’exercici a l’autodeterminació o l’amnistia» i que derivi «en qüestions competencials».

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, va demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que «tanqui la porta definitivament» a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. «Catalunya no vol més CO2 ni el model turístic massificat com el que té per objectiu aquesta ampliació de l’aeroport», va assenyalar Mena en roda de premsa.

Precisament, Aena va facilitar ahir les dades de passatgers de l’aeroport del Prat del mes d’agost, quan van passar per la instal·lació 2,85 milions de viatgers, el 47,3 % menys que el mateix mes del 2019, abans de la pandèmia, i el 156,9 % més respecte a l’agost del 2020.