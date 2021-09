Problemes reals

Seat Martorell anuncia per enèsima vegada que para línies de producció per manca de components, en aquest cas per escassetat en el subministrament de semiconductors, en un moment en què hi havia rècord de comandes, i inevitablement no podran complir els terminis d’entrega. Aquesta manca de material s’engloba en un problema en què la covid ha trencat les cadenes de subministrament de qualsevol tipus de producte.

A aquest context, s’hi han d’afegir altres problemes que posen en dificultats a molts sectors, el primer és l’extrema dependència de productes i components que venen de països asiàtics; segon, la manca de contenidors per poder fer els transports en condicions; el tercer, l’increment del preu de les matèries primeres de tots els sectors; quart, l’allargament dels terminis de lliurament, i alguns altres de caire més proper i que seria massa llarg enumerar-los, però no és solament fer una llista, ja que cada un d’aquests problemes en comporta d’altres com ara: l’increment de preus en el producte final, la impossibilitat de fer pressupostos amb una validesa a mitjà termini, l’incompliment dels terminis de lliurament, el trencament de la relació de confiança entre client i proveïdor, tensions de tresoreria importants, disminució de la rendibilitat de les empreses, ajustament de plantilles de treballadors i un llarg etcètera.

La Cambra, en aquest sentit, ha volgut copsar com aquests problemes estaven afectant les empreses del Bages. Hem contactat amb una trentena d’empreses de la nostra comarca i de tots els sectors, metall-metal·lúrgiques, químiques i de materials plàstics, construcció, i cap de les consultades ens ha manifestat que no tinguessin alguns d’aquests imponderables en el seu dia a dia.

El que més els preocupa és la pujada de preus de les matèries primeres, que en el millor dels casos és del 25%, però que, en segons quin tipus de materials, pot arribar a més del 100%. Això implica que molts dels contractes i pressupostos amb preus fixats ja no siguin vigents, s’hagin de renegociar en els millors del casos o desestimar per tal de no «perdre-hi la camisa»; alhora, totes les empreses consultades reconeixen que s’està produint un allargament en els terminis de lliurament que afegeix altres complexitats al procés de venda i, per tant, algunes d’elles han incrementat estocs per no patir problemes d’abastiment.

És evident que totes aquestes dificultats poden generar problemes financers a les empreses i, tot i que la gran majoria han reconegut que de moment no han necessitat finançament addicional, no ho descarten.

I mentrestant s’hi afegeixen notícies que no ajuden, com l’anunci de la retirada de la inversió de l’ampliació del Prat, o l’aturada dels projectes d’energies renovables, l’increment del cost de l’energia, la impossibilitat de conèixer si les nostres empreses tindran accés al Fons Europeus de recuperació (les primeres convocatòries van ser en ple mes d’agost i amb terminis de 2 o 3 setmanes per presentar projectes, una vergonya!), la improvisació davant de l’aixecament dels peatges de les nostres autopistes, per on, finalment, per evitar els col·lapses de cap de setmana, s’ha decidit que no circulin els camions, i així menysté el sector del transport. Sembla, doncs, que el concepte Business Friendly, que fa uns anys es va posar de moda entre els nostres governants, es va diluint.

Som conscients que aquesta situació de volatilitat pot afectar negativament el tancament de l’exercici, en un any en què la demanda i el creixement semblava que s’estaven recuperant.

Com a Cambra anirem monitorant tots aquest aspectes i d’altres que ens ocupen i ens preocupen, i sempre al costat de les empreses. I no cessarem en les nostres demandes per afavorir la competitivitat de l’activitat econòmica com ara infraestructures, noves inversions, formació professional...