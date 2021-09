Relleu al capdavant d'ICL Iberia. Carles Aleman deixarà durant les pròximes setmanes la presidència, segons ha explicat aquest dimarts la pròpia companyia en un comunicat, en el qual afegeix que la decisió s'ha pres de forma conjunta i consensuada amb la matriu.

Aleman, que emprendrà ara nous reptes professionals, va entrar a ICL el 2013, ocupant diverses posicions a la filial espanyola, i a principis de l’any 2017 va ser promocionat i nomenat conseller Delegat i President d’ICL Iberia.

Durant el seu mandat, Aleman ha empès la companyia cap a la mineria sostenible i ha tancat projectes vitals per aquest objectiu, com l’acord per al nou col·lector de salmorres, la finalització de la rampa de Cabanasses, o la nova terminal d’ICL al Port de Barcelona. També ha estat durant la seva etapa al capdavant de la companyia, quan ICL ha iniciat el pla de restauració del Pla Phoenix amb el tancament del dipòsit Salí d'El Cogulló i l’inici de treballs al dipòsit de la Botjosa, a Sallent.

L'escollit per rellevar-lo és el xilè Patricio Chacana, que acumula més de 24 anys d’experiència en la gestió de mines. Al llarg de la seva carrera professional, Chacana ha ocupat diverses posicions en empreses globals. El seu últim càrrec va ser Director General de la mina Los Bronces a Anglo American, Xile.