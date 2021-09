La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va assegurar ahir que les mesures aprovades per combatre les contínues pujades del preu de la llum permetran rebaixar la factura una mitjana del 30% mensual fins a final d’any.

Entre les mesures que més contribuiran a aquesta rebaixa hi ha la reducció de l’IVA al 10% –que el Govern descarta prorrogar per al gas–, la suspensió de l’impost del 7% a la generació elèctrica, el descompte de l’impost de l’electricitat al 0,5% i la contribució esperada de 2.600 milions d’euros per part de les elèctriques procedent dels anomenats «beneficis caiguts del cel».

«Aquestes mesures encaixen bé amb les accions que el Govern executa des del juny del 2018. Estem compromesos amb un sistema energètic net, eficient, amb preus assequibles i capaç de facilitar la democratització dels actors que participen en ell», ha defensat la ministra.

També s’hi suma un projecte de llei actualment en tramitació al Congrés per reduir també el CO₂ a les empreses que produeixen electricitat però no generen emissions contaminants i, tot i això, es veuen beneficiats pels drets d’emissió. Aquest concepte reduirà la factura un 13% i el Govern ja ha demanat tramitar-lo amb urgència.

Ribera va incidir que la reducció esperada en la factura no es reflectirà en els preus majoristes que es publiquen cada dia, que continuaran pujant, atesos els desajustaments en el mercat internacional del gas, no només a Espanya sinó a la resta de països europeus.

Avui, nou rècord, a 172,78 euros

El preu mitjà diari de l’electricitat al mercat majorista tornarà a batre un altre rècord avui i es desbocarà fins als 172,78 euros el megawvat hora, que suposa una pujada del 12,6% respecte d’ahir. Així, el preu de dimecres serà el més alt de la sèrie històrica i superarà en gairebé 20 euros els 154,16 euros/MWh de dilluns, el segon registre més elevat.

L’INE confirma l’escalada de l’IPC a l’agost al 3,3%, màxim des del 2012

L’Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar el 0,5% a l’agost en relació amb el juliol i va situar la seva taxa interanual en el 3,3%, quatre dècimes per sobre del mes anterior i la seva taxa més elevada des de l’octubre del 2012, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que confirma, en el cas de la taxa interanual, la xifra avançada a la fi del mes passat per l’organisme.

Amb aquest repunt, amb el qual l’IPC anual encadena la seva vuitena taxa positiva consecutiva, la inflació se situa en nivells desconeguts des de fa gairebé nou anys.

Sense tenir en compte la rebaixa de l’IVA de l’electricitat del 21% al 10% i la suspensió de l’impost de generació elèctrica que es van aplicar a l’agost, l’IPC interanual hauria aconseguit el 3,6%, el seu valor més elevat des d’abril del 2011. Així ho reflecteix l’IPC a impostos constants que l’INE també publica en el marc d’aquesta estadística.

Al repunt dels preus a l’agost hi ha contribuït, principalment, l’encariment de l’electricitat, que està marcant preus rècord en el mercat majorista, així com de les fruites, dels automòbils i dels carburants per al transport personal.

En concret, el grup d’habitatge va elevar més de dos punts la seva taxa interanual a l’agost, fins a l’11,5%, per la pujada del preu de l’electricitat, mentre que el grup d’aliments i begudes no alcohòliques va incrementar dues dècimes la seva taxa, fins a l’1,9%, per l’encariment de les fruites.

Al mateix temps, el grup de transport va augmentar la seva variació interanual tres dècimes, fins al 8,8%, per la puja dels preus dels automòbils i, en menor mesura, de les gasolines per al transport personal, que van pujar més a l’agost d’enguany que el mateix mes del 2020.

En taxa mensual (agost sobre juliol), l’IPC va pujar el 0,5%, una dècima per sobre de la dada avançada per l’INE al final del mes passat. A aquest increment va contribuir l’encariment de l’electricitat, de les fruites, els llegums, els olis, els serveis d’allotjament, els paquets turístics, els carburants i els automòbils.