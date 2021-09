El 34 % de pimes catalanes preveu mantenir el teletreball de manera permanent i el 21 % més estudia aplicar alguna forma de treball en remot un cop hagi finalitzat la pandèmia, segons una enquesta elaborada per la patronal de la petita i mitja empresa Pimec.

L’estudi s’ha fet entre les empreses associades, unes 12.500, si bé la patronal no ha aclarit quantes han respost l’enquesta. El 18 % de les enquestades preveu que tota la plantilla segueixi teletreballant i el 21 % estudia que més de la meitat treballi a distància, mentre que fins al 61 % declara que menys de la meitat dels treballadors complirien les seves tasques des de casa. La implementació del teletreball comportaria canvis en les jornades laborals (jornada intensiva o més flexibilitat horària) per al 54% de les empreses, mentre que el 43 % de companyies creu que treballar en remot no implicarà canvis en aquest sentit. Quant a dies de la jornada que es treballarien des de casa, el 41 % de les empreses preveu que siguin entre un i un i mig.