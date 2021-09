L'associació de consumidors FACUA ha fet una crida "al boicot" contra les empreses energètiques Iberdrola, Endesa i Naturgy en plena pujada del preu de la llum. En un comunicat, FACUA demana als consumidors que "abandondin les tres grans companyies i les seves filials de PVPC en resposta als seus abusos tarifaris i al seu xantatge amb l'amenaça del tancament de les nuclears". Segons l'associació, les companyies són un "oligopoli". A la seva pàgina web, FACUA ha penjat els telèfons de contacte i webs de les empreses per donar-se de baixa, així com consells sobre com buscar alternatives.

El boicot de FACUA també va dirigit a les filials de les tres companyies en les tarifes PVPC en llum i TUR en gas: Curenergia (Iberdrola), Energia XXI i Energia Ceuta XXI (Endesa) i Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy). Segons FACUA, en el mercat "poden trobar-se ofertes més o menys cares que les de l'oligopoli, pel que resulta interessant que es revisin en profunditat les tarifes i condicions contractuals".

L'associació també proposa acudir al comparador de preus de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). "També cal revisar si en el contracte amb les companyies de l'oligopoli hi ha alguna penalització per baixa anticipada", afirma l'associació, que recorda que la crida al boicot no està dirigida a les persones que tinguin el bo social, ja que perdrien el descompte si es canvien de companyia.

La CUP ocupa una oficina d'Endesa a Girona

La CUP ha ocupat aquest dijous al matí una oficina d'Endesa a Girona, situada al carrer riu Güell, com a protesta per l'augment del cost de la llum. El diputat de la CUP Dani Cornellà, alcaldesses i regidores de la formació han participat en l'acció, que ha aturat l'activitat de l'oficina mentre ha durat la protesta. En un comunicat, Cornellà ha denunciat que 20 anys després del procés de liberalització de les elèctriques a l'estat Espanyol i a la Unió Europea el preu de la llum ha augmentat més d'un 100% , mentre que el salari mitjà ho ha fet només un 20%.

La CUP critica que en el darrer hivern el cost de la llum va encarir-se un 27% mentre la pobresa energètica ha anat en augment arreu del país i que l'actual escalada de preus està assolint màxims històrics en el cost, arribant a superar els 140 euros el megawatt hora.