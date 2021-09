Unes 168.000 persones es beneficien de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), mentre que fa un any ho feien 137.100. Les dades, facilitades pel Departament de Drets Socials, suposen que l’RGC arriba al 22,5% més de persones respecte a l’agost del 2020. Des de l’inici de la pandèmia de la covid-19, el març de l’any passat, la prestació arriba a 41.500 persones més. Actualment, el nombre d’expedients vigents és el més elevat des de l’aprovació de la Llei de l’RGC, fins a 100.862 llars. Pel que fa al pressupost, Drets Socials hi destina el 2021 430 milions d’euros, 140 més que l’any anterior. Així, l’import mensual supera actualment els 41,3 milions d’euros i ha augmentat el 148% (més de 26 milions) des de l’entrada en vigor de la llei.

Quant a les sol·licituds per rebre l’ajuda, les que compleixen els requisits han augmentat un 24% respecte al primer any de la prestació. Actualment, el principal motiu d’incompliment és disposar d’ingressos superiors als llindars que estableix la llei, i el segon és el treball a jornada completa.

Entre les 168.003 persones que es beneficien de l’RGC, n’hi ha 119.752 que són del col·lectiu d’activables laboralment, mentre que 48.251 formen part del col·lectiu de Protecció Social, ja que no poden treballar, són pensionistes o bé són beneficiaris de prestacions estatals que reben l’RGC com a complement. La majoria del col·lectiu de persones que sí que es poden activar per treballar (el 96%) demana la prestació complementària d’activació i inserció, vinculada al programa d’inserció que gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

En els quatre anys que fa de l’entrada en vigor de l’RGC el setembre del 2017, un total de 10.088 famílies han deixat de rebre la prestació per contracte de treball gràcies al programa d’inserció laboral. El 2020 i l’inici de 2021, una mitjana de 105 famílies al mes han deixat el programa per inserció laboral. A més, els perceptors de la prestació poden seguir compatibilitzant-la amb contractes de treball a temps parcial, quan l’import de la nòmina és inferior als topalls que preveu l’RGC. Segons informa Drets Socials, a principis d’octubre es convocarà la Comissió de Govern de l’RGC, responsable del seguiment, avaluació i revisió de la prestació.