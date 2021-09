Un debat sobre la relació entre el canvi climàtic i les malalties emergents donarà el tret de sortida a la part d’Ecoviure adreçada al gran públic. El debat inaugural tindrà lloc el 8 d'octubre a l’auditori de la Plana de l’Om i comptarà amb la participació de diferents experts que donaran pautes per actuar contra el canvi climàtic. Enguany, la fira es divideix en dos grans blocs: un de professional, que tindrà lloc del dimarts 5 al divendres 8 d’octubre, i la fira-mercat que es farà el cap de setmana del 9 i 10 d’octubre. Aquesta última recuperarà la programació per a un públic familiar amb l'objectiu de difondre els valors de la sostenibilitat.

L’acte inaugural del 8 d'octubre estarà moderat per la geògrafa i meteoròloga manresana Míriam Santamaria i tindrà com a ponents a Cristina O'Callaghan, Investigadora a l'Institut de Salut Global Barcelona; Salvador Pueyo, investigador i membre del grup Recerca i Decreixement; Salvador Samitier, Cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Maria Sisternas, arquitecta urbanista. Les persones que vulguin assistir-hi de manera presencial cal que s'inscriguin prèviament. L’acte s’emetrà per 'streaming' al canal de YouTube de Fira de Manresa.

En relació a la fira-mercat, Ecoviure revalida la seva aposta per al públic familiar, recuperant El Petit Ecoviure, una proposta que es va posar en marxa l’any 2019 i que va tenir una molt bona acollida. Es tracta d’un programa específic d’activitats, tallers i espectacles adreçats al públic infantil, amb l’objectiu de difondre els valors de la sostenibilitat entre els nens i nenes. Una altra de les novetats serà l’espai temàtic que estarà dedicat a la mel i els seus derivats. Dins d’aquest espai s’han programat diferents activitats com un taller d’elaboració d’espelmes, una xerrada sobre biologia i curiositats de les abelles, un tast de diferents tipus de mel i una jornada sobre apiteràpia.

Una seixantena d’expositors confirmats

En aquests moments ja hi ha una seixantena d’expositors confirmats, però el termini d’inscripcions continua obert. Entre els sectors que hi tindran una representació destacada hi ha els del tèxtil sostenible, la cosmètica natural, l’alimentació ecològica, la bioconstrucció i les energies renovables. Les jornades professionals que tindran lloc de dimarts a divendres estaran centrades en l’agricultura ecològica, l’aigua, els residus i les energies renovables. Les inscripcions per a totes les jornades ja es poden fer al web de Fira Manresa. Ecoviure està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Aigües de Manresa i l’Escola Agrària de Manresa.