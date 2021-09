El Solsonès recupera la festa de l’empresariat, en el marc de la qual es fan reconeixements al sector, després del parèntesi de l’any passat per la covid-19. La celebració és prevista per a dijous vinent, dia 23 de setembre. Es tracta de la tercera edició de la iniciativa Engegant la festa, que coorganitzen la UBIC de Solsona, Empresaris per al Solsonès i l’Agència de Desenvolupament Local del Solsonès i Cardona.

La convocatòria, per a les 20.30 h al restaurant Can Puig, a Clariana de Cardener, es desenvoluparà a l’exterior amb totes les mesures sanitàries per la pandèmia. S’hi reconeixeran activitats empresarials en les categories de trajectòria comercial, activitat emprenedora, activitat dinamitzadora i trajectòria en restauració. Així mateix, Enric Bastardas, comunicador i formador expert en marca personal i xarxes socials i divulgador emocional, farà una xerrada sobre la gestió del canvi emocional, com motivar-se amb el canvi, aprendre a gestionar l’ambigüitat i la incertesa i com descobrir estratègies d’adaptació.