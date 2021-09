La joiera manresana Tous prepara el llançament de Suot Studio, la nova marca que impulsa Marta Tous, actual directora d’art del grup familiar, segons va avançar Economia Digital i tal com va afirmar el mitjà digital moda.es.

La nova iniciativa, que és previst que es posi en marxa el 18 d’octubre, es defineix com una marca de joieria «experimental». D’aquesta manera, Tous amplia la seva oferta més enllà de l’osset. La companyia manresana de joieria, al capdavant de la qual hi ha família Tous, ultima el llançament d’una nova marca. Suot és Tous a l’inrevés i de moment no han transcendit més detalls sobre la nova prosposta.

Marta Tous és la directora d’art del grup des del 2019. Anteriorment, l’executiva, que es va incorporar al negoci familiar el 1994, havia estat directora d’R+D (del 2006 al 2019), i es va dedicar al disseny i producció de les col·leccions de joieria, i la supervisió de la resta de categories de la marca.