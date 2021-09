El secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, va instar els ramaders catalans a crear una Organització de Productors Làctics (OPL) per millorar la posició dels pagesos al llarg de la cadena alimentària. Mòdol creu que això donarà «més força» al sector per negociar «de tu a tu» amb la indústria i va assegurar que la Generalitat donarà suport amb tot allò que pugui. Les OPL són una eina avalada per la Unió Europea perquè els ramaders es puguin organitzar i agrupar. Aquesta és una de les propostes que s’han plantejat a la jornada «Un preu just per a la llet: de la utopia a la realitat?», celebrada a Vic, i que ha posat en relleu les dificultats que viu el sector lleter.

Sobre la taula

Agrupar-se en una Organització de Productors Làctics (OPL) és una de les opcions que els ramaders catalans tenen sobre la taula per ser més forts i tenir més poder de negociació. Aquesta és una de les conclusions que s’han extret de la jornada que s’ha celebrat aquest dimecres a Vic i que ha estat organitzada per les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d’Osona, conjuntament amb la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic.

Les OPL són una eina que la Unió Europea posa a disposició del sector productor de llet perquè els ramaders es puguin organitzar i ser més forts a l’hora de comercialitzar la seva producció. En aquest sentit, el secretari d’Alimentació, Carmel Mòdul, creu que és «fonamental» que es creïn aquestes estructures per poder negociar «de tu a tu» amb la indústria i tenir «més força» que no pas fer-ho de manera individual. Des d’Unió de Pagesos també veuen important fomentar aquestes associacions, però creuen que han de ser grans: «Com més grans siguem més poder de negociació tindrem», va assegurar el responsable del sector lleter d’UP, Marc Xifra.