Catalunya no pot assumir la manca de professionals formats»; aquesta és una d’aquelles frases que impacten en el teixit empresarial. Els processos productius tenen una forta demanda de personal format en especialitats que venen dels graus mitjans i superiors. Volem créixer, innovar, digitalitzar-nos i, malgrat tota la nostra voluntat, ens trobem en una situació greu de dèficit de persones formades. Què no estem fent bé? Per què no som capaços de treballar de forma conjunta, món empresarial i sector educatiu per preveure les necessitats? Per a aquest curs que acabem d’encetar, 20.000 persones s’han quedat sense plaça per cursar FP, formació tan valorada i reclamada pel teixit empresarial. Si ho analitzem des del vessant empresarial, aquesta manca de professionals ens resta competitivitat perquè no disposarem de gent preparada. Per altra banda, es genera un problema social perquè el sistema no ha donat resposta a totes aquelles persones que necessiten i volen formar-se per accedir al món laboral. No ens podem permetre deixar ningú sense plaça. Ens hi juguem la continuïtat al sector productiu.

El món empresarial ha d’estar sempre present en el disseny i planificació de l’oferta formativa, especialment en el sector de l’FP, perquè l’empresa és la receptora d’aquestes persones que es formen en especialitats tan concretes. Sempre hem parlat d’una FP en modalitat dual per poder incorporar aquests perfils, per mitjà de pràctiques a les nostres empreses, amb l’objectiu que passin a formar part de les nostres organitzacions. El creixement qualitatiu de les nostres plantilles és la base del creixement de la nostra competitivitat.

Ens ha costat anys (i de fet, encara hi hem de treballar molt) aconseguir el prestigi que la formació en cicles de graus mitjans i superiors es mereix, i ara, més que mai, i davant l’augment de la demanda, hem de poder consolidar-ne el creixement.

Llegia, aquesta setmana, en aquest mateix diari el titular «L’FP de la regió central comença el nou curs amb alumnes sense plaça» i entenc que és un titular que podem compartir amb totes les comarques del país. Ens resta molta feina per fer per poder capgirar aquest titular. Les empreses esperem cada promoció que finalitza els estudis en graus mitjans i superiors per fer incorporacions a les nostres plantilles. Volem i necessitem perfils altament professionalitzats i l’FP n’és la fórmula.

Sovint dic que empresa i ensenyament són dues carreteres que circulen paral·lelament; ja és hora que trobem el punt d’encreuament per continuar el viatge junts.

Més places per a estudis d’FP, si us plau!