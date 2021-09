El Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig acollirà aquest diujous a les 7 de la tarda l’acte anual de l’ACEB Suma. A hores d’ara, ja hi ha més d’un centenar de persones inscrites, majoritàriament, representants d’empreses de la comarca gestionades per dones i entitats i patronals del Berguedà i de la Catalunya Central. ACEB Suma, una comissió de treball de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Bergeudà, organitza aquest acte que s’iniciarà amb una benvinguda als assistents i que continuarà amb la ponència «El punt de partida del teu Lideratge» per part de Núria Soler, empresària, ex-directiva i co-fundadora de Womanthon, que es farà a la sala del Teatre del Museu de la Colònia Vidal. Després s’oferirà una zona de networking i un refrigeri. L’acte compta amb el suport de GCT Plus ETT, Grup Preving Prevint, Fundació La Caixa, Institut Català de les Dones, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.