El Govern creu que l’augment de les exportacions de les empreses catalanes i l’increment d’inversió estrangera a Catalunya en comparació amb el 2020, que es van donar a conèixer ahir, són «clarament mostres de confiança i de recuperació». En declaracions a l’ACN, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, va destacar la «resiliència» de l’empresariat, que ha sigut capaç de superar el registre de vendes a l’exterior previ a la pandèmia. Alhora, va subratllar la resposta «positiva» en forma d’inversions, contraposant-la amb la caiguda registrada a l’Estat en un any. Amb tot, va apuntar que la inversió és «volàtil» i encara està «frenada» a escala mundial perquè no s’ha «acabat de sortir del període de pandèmia». En conjunt, Castellanos considera que les dues dades «són indicatives de la salut i la confiança que genera l’economia catalana».

El número dos d’Empresa i Treball va remarcar especialment les xifres «molt i molt positives» de les exportacions, que «consoliden el creixement» que s’ha anat perfilant en els mesos anteriors amb un increment de prop del 15% amb relació el juliol del 2020. En els set primers mesos de l’any, el creixement acumulat en comparació amb l’any anterior ja és del 26%, cosa que «fa encara amb molta confiança» el període de recuperació econòmica postpandèmia, va dir. El secretari d’Empresa va indicar que «les exportacions creixent per sobre del 5% respecte al 2019», un fet que veu com «un senyal de robustesa del sector exterior i dels sectors que més exporten». En concret, va valorar la bona marxa de les vendes a l’exterior del sector químic i de béns d’equip, dues branques industrials. «No només exportem més que l’any passat sinó més que en el període prepandèmia. Això vol dir que les empreses han sigut capaces de reinventar-se i superar una situació adversa com és la covid», ha celebrat.

Quant a les inversions estrangeres a Catalunya, que han pujat un 3,8% en el primer semestre amb relació al 2020, Castellanos valora amb «prudència» unes dades que «són molt volàtils» i destaca que el creixement anual registrat no és la tendència al conjunt a l’Estat, on la inversió ha caigut «amb força». Per aquest motiu, apunta que continua la «confiança amb Catalunya com a plaça inversora» i que un terç de les inversions es dediquen al sector de les telecomunicacions, «especialment intens en coneixement, talent i personal qualificat».

Tot i l’increment anual, la dada catalana encara no ha arribat als nivells prepandèmics, fet que Castellanos atribueix a l’alentiment generalitzat de l’economia mundial. «La inversió normalment es produeix quan hi ha una certa estabilitat a l’entorn», ha dit, «i no només a Catalunya, a l’Estat i a Europa la inversió està una mica frenada perquè no hem acabat de sortir de la pandèmia», diu.