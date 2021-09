Un total de 60 municipis seran considerats mercat d'àrea tensa per a l'aplicació de la contenció de rendes de lloguer, dels quals 45 ja tenen aprovada la declaració i els 15 restants ho faran en les properes setmanes, segons ha informat el Departament de Drets Socials coincidint amb el primer any de l'aprovació de la llei que regula aquesta mesura. De la Catalunya Central hi ha inclosos Manresa, Igualada, Olesa de Montserrat i Sant Fruitós de Bages.

La Llei estableix que els municipis que es declarin com a àrea amb mercat d'habitatge tens hauran d'aplicar en els contractes de lloguer de contenció de rendes que regula la norma. Aquella declaració tenia una vigència anual i els municipis que ho vulguin han sol·licitat la renovació d’aquella declaració.

Dilluns passat, a un any del compliment de la vigència de la llei de contenció de rendes, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el llistat de 24 municipis catalans que han demanat a l'Agència Catalana de l'Habitatge de Catalunya formar part de la llista. Es tracta de Blanes, Canet de Mar, Cardedeu, Figueres, la Garriga, Girona, Igualada, Lleida, Manresa, el Masnou, Mataró, Mollet del Vallès, Olesa de Montserrat, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Fruitós de Bages, Sant Pere de Ribes, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Sadurní d'Anoia, Tarragona, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú.

D'altra banda, Barcelona ja va renovar la declaració d'àrea tensa i l'AMB va fer el mateix en vint municipis, concretament Badalona, Barberà del Vallès, Castelldefels, Cornellà del Llobregat, Esplugues del Llobregat, Gavà, Moncada i Reixac, Montgat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicens dels Horts, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.

Per poder ser considerat àrea de mercat tens cal que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement sostingut clarament superior a la mitjana de Catalunya; que la càrrega del cost del lloguer d'habitatge superi de mitjana el 30% des ingressos habituals de les llars o que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge superi el 30% de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys.

Un altre supòsit és que el preu dels lloguers hagi experimentat en els cinc anys anteriors en el moment de la declaració un creixement interanual acumulat d'almenys tres punts percentuals per sobre la taxa interanual de l'IPC.

D'altra banda, està previst que en els propers mesos entrin a formar part dels municipis d’àrea tensa ja que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya preveu l'ampliació en nou municipis -Castellar del Vallès, Manlleu, Vic, Premià de Mar, el Vendrell, Sitges, Vilassar de Mar, Reus i Olot - i sis a l'àrea metropolitana: Cerdanyola, L’Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Adrià de Besós i Begues.