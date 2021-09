El Banc Sabadell ha presentat aquest dimecres les condicions de sortida de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 1.936 treballadors a l'Estat. La proposta de la direcció inclou prejubilacions a partir dels 56 anys i baixes incentivades pels treballadors de menys de 50 anys o amb menys de 15 anys d'antiguitat. Per altra banda, exclou els treballadors d'entre 50 i 55 anys i els majors de 63 anys, tal com havia proposat la setmana passada, en tractar-se de col·lectius "difícils de recol·locar" al mercat laboral. Els sindicats, que han conegut les condicions en la segona reunió formal amb l'entitat, han qualificat la proposta de "vergonyosa" i mantenen les jornades de protesta contra l'ERO, que començaran aquest dijous.

La primera oferta del Sabadell divideix la plantilla en tres col·lectius. El primer agrupa els treballadors d'entre 58 i 63 anys, amb una antiguitat igual o superior als 15 anys. En aquest cas, la proposta de la direcció contempla prejubilacions on s'abonaria el 55% del sou anual fins als 63 anys, amb un topall de 270.000 euros. A aquesta quantitat també se li sumaria el conveni especial de la Seguretat Social fins als 63 anys, descomptant dos anys d'atur i descomptant també el subsidi d'atur en aquells casos on fos necessari.

Pels treballadors d'entre 56 i 57 anys i amb una antiguitat igual o superior als 15 anys, les condicions són pràcticament les mateixes, amb les úniques diferències que la compensació seria del 50% del sou anual, i que aquesta es rebria fins als 62 anys.

Per la resta de la plantilla –treballadors de menys de 50 anys o treballadors de més de 56 anys amb menys de 15 anys d'antiguitat-, l'entitat proposa baixes incentivades amb una indemnització de 27 dies per any treballar, amb un màxim de 18 mensualitats.

Tant la Unió General de Treballadors (UGT) com Comissions Obreres (CCOO) han exigit la retirada de l'ERO, tot recordant que "no existeixen causes econòmiques, productives i organitzatives que justifiquin un ajustament d'aquest calibre". Opinen que el nombre de llocs de treball que es pretén eliminar és "escandalosament excessiva" i creuen que la mobilització de la plantilla és "crucial" per aturar un ERO que defineixen com a "salvatge".