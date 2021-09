Els exconsellers Damià Calvet, Lluís Recoder i Felip Puig han assenyalat la digitalització, la sostenibilitat i la millora del finançament com a eixos prioritaris a l’hora de planificar la mobilitat dels propers anys. Des de la primera edició de l’International Mobility Congress (IMC), els tres exdirigents responsables de la mobilitat a Catalunya han coincidit a l’hora de marcar els principals reptes del sector fins al 2040. Calvet, Recoder i Puig també han confluït a defensar el traspàs de Rodalies, però han divergit en com hauria de ser aquesta gestió des de la Generalitat: mentre que Puig es mostra partidari de crear un operador ferroviari únic amb els FGC i el metro, Calvet i Recoder s’han decantat per mantenir diversos operadors.

Al debat convocat per Alcaldes.eu amb motiu de l’IMC, els tres exconsellers van analitzar el paper de la ciutadania, l’administració i el sector privat en la mobilitat de mitjà i llarg termini. Calvet –conseller de Territori i Sostenibilitat del 2018 al 2021- va defensar una visió «planetària» de la mobilitat sense perdre l’autonomia local i comarcal. Va assegurar que la sostenibilitat i la digitalització han de marcar «de forma ineludible» les polítiques de futur del sector, i va posar el desplegament del nou títol de transport T-Mobilitat com a exemple. També va avisar que caldrà una revisió del sistema de finançament del transport públic. «Si la mobilitat és un dret que hem de fer més sostenible i segura, serà deficitària», va assegurar. Calvet va celebrar que Catalunya «està encarant correctament» aquest dèficit, si bé «encara no està resolt del tot». «Hi ha molt camí per recórrer i cal parlar-ne», va afegir, i va deixar la porta oberta a ampliar la presència d’inversors privats. Una possibilitat que va defensar fermament Recoder –conseller del 2010 al 2012. «Un àmbit com la mobilitat, que pot produir un retorn important per al sector privat, és un bon lloc per atraure inversors mentre hi ha molts altres espais on invertir els recursos públics», va dir Recoder. També va defensar el desplegament de les energies renovables i de la creació de zones de baixes emissions a les ciutats.

Per la seva banda, Puig –conseller del 2001 al 2003- es va mostrar partidari d’«equilibrar» la participació pública i privada en les polítiques de transport, i també va defensar una gestió global que no perdi de vista les polítiques liderades des dels ajuntaments i organismes comarcals. Puig va subratllar que els propers anys caldrà «un esforç important» a digitalitzar i descarbonitzar la mobilitat.