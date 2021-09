L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) millora nou dècimes fins al 6,8% la previsió de creixement de l’economia espanyola aquest any. Les darreres projeccions de l’organisme, presentades ahir, també revisen a l’alça tres dècimes fins al 6,6% la previsió per al 2022.

Segons aquests càlculs, el PIB espanyol serà el que més creixerà aquest any de les grans economies de l’eurozona, per a la qual l’OCDE també augmenta un punt fins al 5,3% el creixement aquest any. L’economia espanyola també serà la que més creixi el 2022, dos punts per sobre de la mitjana de la zona euro.

Al creixement d’ Espanya el seguiran el de França amb un increment del PIB del 6,3% el 2021, el d’Itàlia amb un 5,9% i el d’Alemanya amb el 2,9%.

En canvi, l’OCDE empitjora una dècima les projeccions per a l’economia mundial aquest any. Els darrers càlculs de l’organisme apunten a un augment de l’economia global del 5,7% el 2021. També revisen a la baixa els càlculs del G20, que està previst que tinguin un creixement del PIB del 6,1% aquest any.