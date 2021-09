El Berguedà és troba entre les tres comarques catalanes menys afectades per la crisi de la covid-19 en termes d'ocupació. Segons l'estudi de competitivitat comarcal 'Índex FEGP', publicat aquest dimecres per la Federació Empresarial del Gran Penedès, la comarca de la regió centra, juntament amb Osona i el Baix Ebre, va aconseguir incrementar el nombre d'afiliats a la Seguretat Social entre el febrer de 2020 i el juny de 2021 i registrar un increment moderat en el nombre d'aturats respecte a la mitjana catalana. Per contra l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i La Selva presenten les pitjors dades de país, amb caigudes de l'afiliació de fins al 6,2% i amb increments de l'atur per sobre el 70%.

En concret, el Berguedà va tancar el primer semestre de 2021 amb un augment de l'afiliació en un 1,9% així com una pujada del nombre de desocupats en un 14,8% respecte el febrer de 2020, just abans que esclatés la pandèmia.

El Moianès és una altra de les comarques de la regió central que també ha aconseguit millorar les dades d'afiliació i registrar un augment de l'atur inferior a la mitjana de Catalunya.

Per elaborar aquest rànquing, la FEGP té en compte factors com la sostenibilitat del model de desenvolupament de cada comarca i les condicions de competitivitat, que inclou variables com els factors de producció, els avantatges distributius o les condicions de la demanda.

Segons el redactor de l'estudi i soci consultor d'Activa Prospect, David Moreno, les comarques on menys s'ha notat l'impacte de la pandèmia han estat aquelles vinculades a la indústria agroalimentària, mentre que els territoris centrats en el sector serveis s'han vist més afectats. Aquest és el cas de la Cerdanya, que afegida a l'Alt Empordà, el Pallars Sobirà i el Barcelonès, presenta dades força pitjors en comparació amb la mitjana catalana.

Malgrat que la llista ha registrat poques modificacions respecte l'últim balanç, Moreno ha assegurat que la pandèmia ha permès escurçar distàncies i que ha representat "un revulsiu" per a la millora competitiva de les comarques catalanes.